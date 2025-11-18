Entre agents IA autonomes, Click to Do omniprésent et Cloud PCs prêts à l’emploi en cas d’urgence, Windows 365 s’impose comme une plateforme où l’IA pilote autant l’expérience que l’infrastructure. Un tournant fort qui réinvente le poste de travail hébergé.

Windows 365, c’est l’offre Cloud PC de Microsoft. Si Microsoft communique peu sur l’accueil fait à ce service plutôt onéreux, l’éditeur le fait progresser chaque année ouvrant la porte à des scénarios de plus en plus riches et évolués, donnant au « Cloud PC » un attrait qui va bien au-delà d’un PC Windows hébergé dans le cloud.

À Microsoft Ignite 2025, Microsoft a annoncé une pléthore de nouveautés pour enrichir encore un peu plus Windows 365. Au-delà de la simple virtualisation du poste de travail, le service se positionne désormais comme une plateforme fondamentale intégrant nativement l’intelligence artificielle, la résilience opérationnelle et une sécurité adaptée aux nouvelles menaces.

L’infrastructure de l’IA Agentique

L’innovation la plus marquante est sans doute l’introduction de Windows 365 for Agents (en préversion). Cette fonctionnalité transforme le Cloud PC en un environnement d’exécution sécurisé pour les agents IA autonomes. Concrètement, les développeurs disposent d’une plateforme fiable pour déployer des agents capables d’ouvrir des applications, de traiter des données et d’automatiser des tâches complexes, que ce soit sous Windows ou Linux !

C’est cette technologie qui sert de colonne vertébrale aux nouvelles capacités de « computer use » (utilisation d’ordinateur) de Microsoft Copilot Studio, permettant à l’IA d’agir directement sur l’interface web. Elle devient ici plus ouverte à des scénarios agentiques complexes imaginés et orchestrés par la DSI.

Des « Copilot+ Cloud PC »

Et Microsoft va encore plus loin. L’éditeur semble désormais chercher à populariser son concept de « Copilot+ PC » et les fonctionnalités IA de Windows 11 qui leur sont réservées au travers de Windows 365.

Le service va en effet désormais proposer des Cloud PCs « compatibles IA » intègrant les fonctionnalités IA avancées jusqu’ici uniquement réservées aux Copilot+ PC.

Cela inclut une recherche Windows améliorée et sémantique capable de comprendre l’intention de l’utilisateur (et non plus de simples mots-clés) ou encore la fonction « Click to Do », qui permet d’interagir directement avec du texte ou des images à l’écran sans changer d’application.

Cette fonction « Click Ti Do » est centrale dans la refonte de Windows à l’ère de l’IA. Elle vise à transformer l’expérience utilisateur en supprimant les frictions entre l’utilisateur et les tâches les plus fréquemment demandées par les utilisateurs. Microsoft a présenté plusieurs nouvelles tâches Click to Do afin d’interagir directement avec les éléments affichés à l’écran, qu’il s’agisse de texte, d’images, de vidéos ou de tableaux, sans avoir à basculer entre différentes applications. La nouveauté majeure réside dans l’ajout de l’action « Ask Microsoft 365 Copilot » : d’un simple clic, l’utilisateur peut sélectionner n’importe quel contenu reconnu par Click to Do et l’envoyer instantanément à Copilot. Cette intégration permet d’obtenir une assistance ou une analyse contextuelle immédiate sans jamais quitter son flux de travail actuel, renforçant ainsi la synergie entre l’interface Windows et l’IA.

Flexibilité et Continuité d’Activité

Microsoft renforce également la flexibilité de son offre avec la disponibilité générale de Windows 365 Reserve. Conçu comme une « roue de secours » numérique, ce service permet aux équipes IT de provisionner instantanément des Cloud PCs temporaires en cas d’urgence comme une panne matérielle, un vol, ou une attaque par ransomware sur le PC d’un collaborateur afin que celui-ci puisse rapidement se retrouver opérationnel.

Dans une optique de modernisation des infrastructures VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Windows 365 Cloud Apps est également disponible. Cette option permet de diffuser des applications spécifiques (comme Outlook ou des apps métiers) aux utilisateurs, sans avoir à charger un environnement de bureau complet, allégeant ainsi la consommation de ressources. De plus, la synchronisation de l’expérience utilisateur sur Windows 365 Frontline assure désormais que les travailleurs postés retrouvent leurs configurations et paramètres, même en partageant des sessions.

Matériel et Sécurité Renforcée

Le Windows 365 Link, le premier appareil dédié au Cloud PC de Microsoft, continue son expansion. L’appareil bénéficiera de mises à jour logicielles importantes, incluant la prise en charge du jumelage Bluetooth au démarrage, la personnalisation de l’image de marque (logo, fond d’écran) et la récupération « bare metal » à distance par l’IT.

Enfin, la sécurité s’adapte aux modes de travail hybrides. La prise en charge des identités externes (B2B) est disponible, facilitant l’accès sécurisé pour les prestataires et les scénarios BYOD. En parallèle, la fonctionnalité Windows Cloud I/O Protection (en préversion) offre une défense contre les malwares de type keylogger et les injections de frappe, sécurisant les entrées clavier au niveau du Cloud PC.

Windows 365 s’affirme plus que jamais comme un levier de durabilité, de résilience et de flexibilité qui permet non seulement de disposer de « Copilot+ PC » à la demande dans le Cloud mais aussi de prolonger la durée de vie des terminaux physiques pour enrichir les politiques de numérique responsable des entreprises. Il devient également l’un des nouveaux socles techniques de la future force de travail agentique. Voilà qui est assez inattendu…

