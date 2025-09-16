Microsoft généralise Copilot Chat au cœur des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote). Objectif : unifier l’expérience d’assistance, réduire les allers-retours entre outils et accélérer les tâches du quotidien, avec un déploiement progressif dès maintenant.

On le sait Microsoft cherche à implanter Copilot partout et particulièrement dans ses outils bureautiques et collaboratifs. Avec plus ou moins de pertinence et de réussite jusqu’ici. Pourtant, force est de reconnaître que Copilot a considérablement évolué. Dans sa version classique grand public, son récent « mode Smart » se révèle souvent plus utile et pertinent au quotidien que ChatGPT ou Gemini. Et l’intégration du « mode Copilot » dans Edge a radicalement transformé le navigateur en mieux. Il est vraiment très pratique de pouvoir discuter et faire agir l’IA à partir des contenus d’onglets que vous avez préalablement ouverts.

Dans cette volonté de désormais mieux intégré Copilot dans les usages, Microsoft annonce l’arrivée de Copilot Chat directement dans les applications Microsoft 365.

Copilot Chat… La version Pro de Copilot…

Copilot Chat est, pour faire simple, la déclinaison professionnelle, orientée travail collaboratif, de l’application Copilot connue du grand public (et également accessible via Bing). Copilot Chat dispose de deux modes de fonctionnement : sans licence Microsoft 365 Copilot, il se limite à des réponses basées sur le Web comme le fait « Copilot » mais en utilisant parfois des modèles IA différents et des fenêtres contextuelles étendues ; avec la licence Microsoft 365 Copilot, il enrichit ses réponses du contexte de votre organisation et accède à vos emails, réunions, fichiers.

Concrètement, Copilot Chat s’ouvre dans un panneau latéral de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Le chat « comprend » le contenu ouvert et adapte ses réponses au document affiché : moins de copier-coller, moins d’uploads, et une assistance vraiment in-context. Microsoft résume : « Copilot Chat est conscient du contenu, il comprend rapidement ce sur quoi vous travaillez. »

Au-delà de l’intégration, Microsoft ajoute des améliorations pratiques : envoi de plusieurs images directement dans le chat, zone de saisie étendue pour rédiger de longs prompts, et accès rapide à Pages (l’espace de travail qui permet de développer, organiser et affiner des idées avec l’IA), à la génération d’images et aux agents IA. L’éditeur indique aussi que le déploiement de GPT-5 dans cette expérience est en cours, avec des réponses plus rapides et plus stables.

On se demandera pourquoi Microsoft n’a pas commencé par là plutôt que de nous imposer des fonctionnalités « Copilot » étranges et pas vraiment bien intégrées. Mais ça, c’est une autre histoire.

Une expérience chat « premium » avec la licence Microsoft 365 Copilot

Côté licences, l’expérience « premium » de Copilot Chat reste liée à la licence Microsoft 365 Copilot : elle ajoute un accès raisonné à l’ensemble des données de travail via Microsoft Graph, une fonction AI-Powered Search sur vos documents, des notebooks projet, le studio Create (images/vidéos/bannières), ainsi que des agents prêts à l’emploi (Researcher, Analyst) et des agents personnalisés via Copilot Studio. Les détenteurs de cette licence bénéficient également d’une priorité sur les fonctionnalités lourdes (uploads, génération d’images) et des performances associées.

L’intégration de Copilot Chat s’accompagne du framework de gouvernance unifiée de l’IA, spécialement pensé pour les équipes IT et sécurité. Il combine le poste de pilotage Copilot Control System pour superviser l’usage de Copilot, des outils d’analyse d’adoption intégrés à l’Admin Center de Microsoft 365, un tableau de bord dédié et des indicateurs d’impact. L’ensemble s’appuie sur Microsoft Purview et SharePoint Advanced Management afin de garantir la conformité et la protection des données.

Le déploiement est actuellement en cours et va s’étendre sur plusieurs semaines.

Pour rappel, les utilisateurs Microsoft 365 peuvent accéder à Copilot Chat depuis n’importe quel navigateur via l’URL : https://m365copilot.com

