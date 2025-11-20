Tout aurait pu s’effondrer hier soir. Mais il n’y a pas eu de revers. Bien au contraire. Nvidia annonce des résultats financiers Q3 records, confirmant que la Bulle IA reste en plein essor et continue de propulser les marchés financiers et de focaliser l’attention de la Tech.

Apparemment, la Bulle IA n’est pas prête d’exploser. Nvidia vient de publier des résultats financiers qui dépassent largement les attentes de Wall Street et redonnent confiance aux marchés mondiaux. Avec un chiffre d’affaires de 57 milliards de dollars au troisième trimestre (Q3-2025), en hausse de 62 % sur un an, et un bénéfice net de près de 32 milliards, le géant des semi-conducteurs confirme son rôle de locomotive de l’économie numérique à l’ère de l’IA.

La domination du Data Center

La quasi-totalité de cette performance provient de l’activité Data Center, qui a généré 51,2 milliards de dollars, soit une progression de 66 % par rapport à l’an dernier. Il est loin le temps où Nvidia brillait en animant les machines de gamers de GPU surdoués pour la 3D. La division Data Center compte désormais pour 89% des revenus du groupe !

Et pourtant, toutes les autres divisions du groupe affichent également d’excellente progression. La Business Unit « jeu vidéo et IA PC » a généré 4,3 milliards de dollars de revenus ce trimestre, soit une hausse de 30 % en glissement annuel.

La division des cartes graphiques pour workstations « Professional Visualization » paraît désormais bien minuscule avec un CA trimestriel de 760 millions de dollars, pourtant en hausse de 56 % en glissement annuel.

Quant à la division « automobile et robotique » promise à un grand avenir, elle ne génère encore que 592 millions de dollars de revenus trimestriel mais avec une belle croissance de 32 % en glissement annuel.

Les puces Blackwell, dernier fleuron des accélérateurs GPU pour l’IA de Nvidia, se sont imposées comme les vrais moteurs de ce nouveau regain de croissance de la firme américaine. Le PDG Jensen Huang n’a pas caché son enthousiasme : « Les ventes de Blackwell sont hors normes, et les GPU pour le cloud sont épuisés. »

La frénésie actuelle autour des infrastructures d’intelligence artificielle, si visible dans les annonces d’OpenAI et Anthropic et dans les investissements CAPEX d’AWS, Google Cloud et Azure, n’est pas encore prête à se calmer.

Un cycle vertueux de l’IA

D’ailleurs, Jensen Huang a encore insisté sur la dynamique exponentielle lors de l’annonce des résultats : « La demande en calcul continue de s’accélérer et de se multiplier, tant pour l’entraînement que pour l’inférence. Nous sommes entrés dans le cycle vertueux de l’IA, » affirme-t-il. « L’écosystème se développe vite, avec plus de nouveaux créateurs de modèles, plus de startups, dans plus d’industries et plus de pays. L’IA va partout, fait tout, en même temps. »

Et pour justifier sa vision, Nvidia prévoit pour le quatrième trimestre 2025 un chiffre d’affaires encore supérieur, de 65 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions des analystes. Et ceci alors même que Nvidia, banni de Chine, doit désormais faire sans les revenus de ce gigantesque pays de la Tech. « Nous nous dirigeons vers un trimestre incroyablement bon » ajoute même Jensen Huang.

Un signal fort pour les marchés mondiaux

Alors, oui, forcément, cette confiance ouvertement affichée se reflète dans les marchés : l’action Nvidia a encore bondi de plus de 5 % après l’annonce, entraînant dans son sillage les autres valeurs technologiques. L’effet a été immédiat sur toutes les places boursières internationales. À Tokyo, Séoul ou Taipei, les indices ont grimpé de 2 à 3 %, tandis que l’Europe sortait d’une série de pertes grâce au rebond des valeurs liées à l’IA. « Les résultats de Nvidia ont complètement changé l’humeur du marché et repoussé les craintes de bulle à plus tard » explique ainsi un analyste de Deutsche Bank à Reuters.

On notera quand même que l’action avait considérablement chuté ces dernières semaines double effet d’une correction mécanique après la flambée d’Octobre ayant amené momentanément la capitalisation de la société à plus de 5000 milliards de dollars et d’une montée des inquiétudes autour d’une éventuelle « bulle de l’IA » après la vente massive d’action de Nvidia par Softbank et par Peter Thiel (et son fonds Hedge Fund). Elle est désormais revenue

En somme, Nvidia ne se contente pas de battre des records financiers : elle impose à tout le marché de l’IA, tout le marché de la Tech et finalement tous les marchés financiers sa réalité. Ça ne cessera pas de nous étonner mais tel est le monde en 2025.

Bien sûr, l’IA est d’abord une vague industrielle qui redessine l’économie mondiale. La question de savoir si c’est aussi une bulle spéculative demeure néanmoins.

À lire également :