La startup française H Company passe à l’action avec une première vague d’agents IA qui entendent bien réinventer les workflows d’entreprise à grande échelle : Runner H orchestre, Surfer H explore, Tester H teste.

Moins d’un an après son tour de table record de 220 millions de dollars, la start-up française H Company sort de l’ombre et présente ses premiers Agents IA : Runner H, Surfer H et Tester H, trois modèles agentiques multimodaux conçus pour exécuter des tâches complexes avec un contrôle humain permanent.

Selon Charles Kantor, co-fondateur et CEO, « nous assistons à la transition de l’IA conversationnelle vers l’intelligence d’exécution ». Il souligne toutefois que « les humains resteront toujours au centre » : chaque action critique, l’envoi d’un e-mail, par exemple, doit être validée manuellement.

Runner H se présente comme la plateforme d’orchestration de la gamme : un prompt en langage naturel déclenche la coordination de sous-agents capables d’enchaîner opérations bureautiques, accès applicatifs et interactions web sans intégrations spécifiques. Runner H entend simplifier l’automatisation de tâches quotidiennes tout en respectant les exigences de conformité des entreprises. Cette plateforme est accessible depuis le site Web de l’éditeur.

Surfer H cible la navigation web automatisée. Il s’inscrit en concurrent direct de OpenAI Operator, Claude Computer Use, Microsoft Copilot Computer Use ou Google Project Mariner (Gemini Mode Agent). Testé sur le benchmark WebVoyager, il revendique un taux de réussite de 92,2 % pour un coût de 0,13 dollar par tâche, positionnement que la société compare aux 200 dollars mensuels demandés pour l’abonnement Pro d’Operator d’OpenAI. L’agent Surfer-H agit directement dans l’interface du navigateur : détection visuelle des éléments, compréhension des pages, clics, défilement et collecte d’informations.



Tester H, enfin, vise explicitement les équipes de tests logiciels. À partir d’un scénario décrit en langage naturel, il génère et exécute des campagnes de tests automatisés sur des applications web ou mobiles. Il permet ainsi d’automatiser les tests de parcours « utilisateurs ». « Parce qu’il transforme la façon dont les équipes abordent les tests de bout en bout. Tester H permet une automatisation complète des tests end-to-end en utilisant de simples instructions en langage naturel » explique l’éditeur. « En adoptant Tester H, vous réduisez drastiquement le temps consacré à l’écriture et à la maintenance des scripts de test, tout en augmentant significativement la couverture des flux utilisateur critiques. Le système s’adapte aux changements d’interface, détecte de manière proactive les bugs fonctionnels et visuels et vous alerte, vous aidant ainsi à sécuriser chaque release avec un effort minimal. Il est conçu pour les équipes qui veulent avancer plus rapidement et déployer en toute confiance, sans être alourdies par les contraintes traditionnelles de l’assurance qualité. »

Tester H peut aisément s’intégrer aux plateformes QA existantes comme Playwright, Selenyum mais aussi à vos pipelines CI/CD GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins et autres, notamment grâce à sa capacité à exporter ses scripts de tests en Python.

Tous les modèles sont entraînés sur des données synthétiques afin de répondre aux contraintes du RGPD, une stratégie qui, d’après Charles Kantor, garantit à la fois confidentialité et reproductibilité. En parallèle, H Company pousse une démarche open source : son modèle VLM Holo-1 (7 Md de paramètres) et le jeu de données WebClick sont publiés sous licence Apache 2.0 pour favoriser l’adoption et la validation externe.

Positionnée comme « l’infrastructure de l’IA exécutable » (la startup proposera bientôt un accès à sa plateforme), la jeune pousse entend désormais convaincre les DSI et RSSI que cette nouvelle génération d’agents offre un équilibre entre automatisation avancée, coûts contenus et gouvernance des risques. Les accès à Runner H sont ouverts dès aujourd’hui (gratuits durant la phase beta), tandis que Tester H est uniquement accessible en beta privée et que Surfer H est disponible en open weight sur HuggingFace, Amazon Marketplace et bientôt sur Nvidia NIMs.

