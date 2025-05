Créer un assistant IA ou un agent IA qui parle votre jargon, connaît vos process et reste dans vos murs… Avec Copilot Tuning, Microsoft fait entrer le fine-tuning dans l’ère du low-code et de l’IA agentique tout en conjuguant accessibilité, sécurité, conformité et intégration native aux outils Microsoft 365.

L’avenir de l’IA en entreprise passe par une personnalisation accrue des modèles IA et des agents qui les exploitent pour garantir des résultats ancrés dans les métiers, les processus et le jargon de chaque entreprise. Une personnalisation jusqu’ici souvent compliquée à mettre en œuvre et que Microsoft ouvre au plus grand nombre avec l’arrivée de Copilot Tuning.

Copilot Studio est depuis un an la tour de contrôle des assistants IA et des agents IA au sein de l’univers Microsoft 365. Cette interface low-code (en partie héritée de Power Automate) permet aux équipes IT et aux utilisateurs avancés de concevoir, déployer et gouverner des assistants IA métier s’appuyant sur les grands modèles de langage. Plus de 230 000 organisations – dont 90 % du Fortune 500 – y utilisent déjà des « Copilots » spécialisés, reliés aux applications et données Microsoft 365, tout en restant sous la supervision des équipes sécurité grâce à Microsoft Entra et Purview. C’est au sein de ce hub IA que Microsoft introduit aujourd’hui une nouvelle brique stratégique annoncée à Build 2025 : Copilot Tuning.

Copilot Tuning répond aux limitations des LLM généralistes utilisés jusqu’ici pour animer la plupart des assistants et agents IA à commencer par leur méconnaissance des processus, du vocabulaire interne et des contraintes de chaque entreprise. Copilot Tuning permet un « fine-tuning clés en main » (autrement dit une personnalisation des modèles IA), réalisable sans code et sans équipe de data-science.

Du Fine Tuning simplifié à l’extrême

Le principe est simple : l’utilisateur importe, via quelques clics, un jeu de documents référents (contrats, guides techniques, archives d’appels d’offres…) stockés dans SharePoint ou exposés par Microsoft Graph. Un algorithme de préparation de données – issu d’une publication acceptée à l’ICML – nettoie le corpus tout en ne nécessitant l’annotation que d’environ 10 % du contenu. Les listes de contrôle d’accès sont conservées d’un bout à l’autre : seules les personnes autorisées à lire la source pourront interroger le modèle ajusté, lequel reste confiné dans le périmètre Microsoft 365 et n’alimente évidemment pas les modèles fondation de l’éditeur.

Trois « recettes » de personnalisation agentique sont disponibles au lancement de l’outil : « génération de documents », « résumé/analyse » et « Expert Q&A ». Typiquement, un cabinet juridique peut ainsi obtenir un agent personnalisé pour rédiger des projets de conclusions dans le style « maison », tandis qu’un service client peut créer un bot capable de répondre à des questions techniques truffées de jargon interne. Un programme « Early Adopter » ouvrira l’accès à Copilot Tuning dès juin pour les entreprises disposant d’au moins 5 000 licences Microsoft 365 Copilot.

 <

Copilot Studio s’ouvre à tous les modèles AI Foundry

Cette capacité de personnalisation au cœur de Copilot Studio s’accompagne d’autres nouveautés orientées vers la collaboration homme-agent. Une nouvelle fonction de « multi-agent orchestration », en préversion publique, autorise plusieurs agents à se répartir une tâche complexe : RH, IT et marketing peuvent, par exemple, gérer ensemble l’onboarding d’un employé. La vidéo, ci-dessous, montre comment orchestrer une collaboration multi-agent.

Par ailleurs, Copilot Studio peut désormais appeler à peu près n’importe quels modèles IA tiers exposés via « Azure AI Foundry ». Ce service permet ainsi d’élargir le choix des modèles utilisables par les assistants IA et agents IA créés avec Copilot Studio à plus de 1 900 LLM spécialisés.

Autre nouveauté importante en matière de contrôle et supervision, désormais chaque agent IA reçoit automatiquement une identité « Entra » (via le nouveau service Microsoft Entra Agent ID) pour offrir aux équipes IT un contrôle d’accès granulaire aux données et modèles IA.

« Il s’agit d’accorder Copilot à chaque entreprise », a résumé Satya Nadella lors du keynote : « Copilot peut désormais apprendre la tonalité et le langage propres à votre organisation, et bientôt, toute son expertise spécifique. »

Pour les DSI et RSSI, l’enjeu est double : accélérer l’adoption d’agents réellement utiles tout en conservant la maîtrise des données et des droits. À l’heure où IDC anticipe 1,3 milliard d’agents d’ici 2028, Copilot Tuning positionne Microsoft comme l’un des premiers fournisseurs à industrialiser le fine-tuning dans un cadre sécurisé et gouvernable, sans détour par des API externes.

En rendant la personnalisation aussi fluide que la configuration d’un workflow, Microsoft mise sur un usage massif des agents métiers. Reste aux entreprises à déterminer quels processus justifient un modèle sur-mesure et à orchestrer, demain, leur collaboration sécurisée au sein d’un même écosystème Microsoft 365. Dit autrement, et comme souvent, la difficulté n’est plus ici technique (Copilot Studio est un outil convivial qui masque les difficultés techniques) mais bien organisationnelle et stratégique.

  <

À lire également :