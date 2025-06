Microsoft renforce son arsenal d’IA avec un générateur vidéo basé sur Sora, combinant accessibilité mobile, sécurité intégrée et … gratuité. Plutôt destiné au grand public, mais pas que, Bing Video Creator transforme popularise la génération vidéo par IA et en fait un terrain de jeu instantané accessible à tous.

Il est loin le temps où Microsoft se précipitait pour être « le premier » à rendre les innovations IA disponibles. Privilégiant désormais la maturité, la finition et l’intégration, l’éditeur prend son temps pour offrir une IA plus immédiatement accessible à tous.

Et l’éditeur franchit un nouveau cap en se réintéressant à BING et à son onglet « Create » de création d’images et désormais de vidéos! Le géant annonce en effet déployer partout son Bing Video Creator, un outil qui transforme gratuitement des prompts texte en courtes vidéos de cinq secondes. Reposant sur le célébrissime modèle SORA d’OpenAI, le service est dès aujourd’hui accessible via l’application mobile Bing, avant d’être étendu prochainement au desktop et à Copilot Search.

Comment ça marche ?

L’utilisateur saisit simplement une description (par exemple : « une loutre pizzaiolo qui danse dans une cuisine italienne »), lance la génération, puis reçoit une notification dès que sa vidéo est prête. Actuellement proposées en format vertical (9:16), ces vidéos seront bientôt aussi disponibles en format paysage (16:9). Il est possible de mettre jusqu’à trois vidéos en attente simultanément. Chaque création reste disponible pendant 90 jours. Dix générations vidéos rapides (« Fast ») sont incluses gratuitement. Au-delà, les utilisateurs peuvent échanger 100 points Microsoft Rewards ou basculer en mode « Standard ».

Une stratégie tournée vers l’adoption massive

Avec Bing Video Creator, Microsoft poursuit clairement sa stratégie visant à démocratiser l’accès aux outils d’intelligence artificielle. L’objectif est d’attirer davantage d’utilisateurs vers Bing et l’écosystème Copilot en abaissant au maximum les barrières d’entrée.

Côté sécurité, Microsoft assure avoir intégré des dispositifs préventifs robustes : aux mécanismes déjà existants dans Sora s’ajoutent des filtres internes pour bloquer automatiquement les requêtes potentiellement dangereuses. Chaque vidéo créée intègre également des métadonnées (« content credentials »), conformes au standard C2PA, qui permettent de tracer facilement l’origine des contenus. L’équipe Bing précise ainsi : « Nous avons mis en place des contrôles destinés à limiter la génération de vidéos nuisibles », tout en promettant que ces mécanismes continueront à évoluer pour s’adapter aux nouvelles menaces.

Des limites actuelles à connaître

Si on appréciera la volonté de Microsoft de rendre son service immédiatement accessible à tous, gratuitement et même aux européens, ce nouveau service présente néanmoins encore quelques restrictions qu’il faut connaître :

– L’accès à Bing Creator Video n’est possible que sur mobiles depuis l’application Bing pou Android / iOS

– Les vidéos générées sont limitées à cinq secondes,

– Les vidéos sont uniquement générées en format vertical pour le moment,

– Il n’est pas possible de générer plus de 3 vidéos simultanément,

– La gratuité s’arrête à 10 vidéos en mode rapide (l’application bascule ensuite en mode lent non prioritaire).

Cela en fait un outil particulièrement adapté aux micro-contenus, idéal pour du prototypage rapide, de l’illustration pour les réseaux sociaux ou une communication instantanée.

 <

À lire également :