Performances premium, coûts plancher et déploiement simplifié : Mistral AI passe de nouveau à l’offensive dans l’IA d’entreprise avec un nouveau modèle « Medium 3 » très prometteur mais également en lançant une version évoluée et dédiée aux entreprises de son assistant « Le Chat ».

Fondée en 2023, la jeune pousse française Mistral AI s’est imposée comme le grand espoir européen dans la course aux grands modèles génératifs de l’IA. Après avoir bousculé le marché avec Mistral 7B et imposé son savoir faire avec Pixtral, Codestral, Mathstral, NeMo, Mistral Large mais aussi son assistant IA « Le Chat », la startup franchit un nouveau cap avec Mistral Medium 3, une nouvelle génération pensée pour l’entreprise : elle combine puissance, maîtrise des coûts et déploiement simplifié.

L’argument massue : 90 % des performances de modèles premium, à prix cassé

Dans un contexte où la facture LLM explose, le rapport performances/prix est devenu crucial pour les directions informatiques. Selon Mistral, Medium 3 atteint « 90 % du score de Claude Sonnet 3.7 » tout en facturant l’inférence jusqu’à huit fois moins cher (0,40 $ l’entrée / 2 $ la sortie par million de tokens). L’éditeur revendique aussi de meilleurs résultats que Llama 4 Maverick ou Cohere Command A sur ses bancs d’essai internes, notamment en code, STEM (questions scientifiques) et compréhension multimodale.

Au-delà des chiffres, la vraie promesse se joue côté déploiement : le modèle peut tourner on‑premise ou dans n’importe quel cloud, à partir d’un cluster de quatre GPU. En matière d’optimisation, Mistral AI n’a de leçon à recevoir de personne et surtout pas de DeepSeek qui s’est largement inspirée de ses travaux. Les organisations peuvent ainsi conserver la maîtrise de leurs données tout en évitant la dépendance à une seule plateforme SaaS. « Nous voulions offrir le compromis parfait entre performance et souveraineté technologique », assure la start‑up.

Un cerveau adaptable aux métiers

Mistral AI mise sur un socle « personnalisable » : post‑training, fine‑tuning complet, connexion aux bases de connaissances maison… Autant de briques qui séduisent déjà des pilotes dans la finance, l’énergie ou la santé, où l’IA est utilisée pour enrichir la relation client, automatiser des processus métier ou digérer de vastes jeux de données. D’autant que « La Plateforme » de Mistral AI propose des outils de personnalisation des modèles très faciles à prendre en main.

Mistral Medium 3 est accessible dès aujourd’hui via La Plateforme Mistral ou Amazon SageMaker, et arrive bientôt sur IBM watsonx, NVIDIA NIM, Azure AI Foundry ou Google Cloud Vertex. Les entreprises désirant un déploiement sur site sont invitées à contacter l’équipe commerciale.

« Notre Medium est déjà meilleur que bien des modèles “flagships” open source. Imaginez ce que nous préparons pour la version Large ! », tease la société pour conclure…

Le Chat Entreprise muscle l’IA en entreprise…

Parallèlement, Mistral AI annonce « Le Chat Enterprise », une nouvelle version de son assistant IA pensée pour les entreprises. Elle s’appuie sur le modèle Mistral Medium 3 et se veut bien plus qu’un assistant : c’est une plateforme unifiée qui promet sécurité et maîtrise aux DSI et RSSI, de la recherche documentaire aux agents no‑code, sans renoncer à la souveraineté des données. Le Chat Enterprise veut conjuguer productivité et conformité. Elle cherche à fusionner recherche interne, génération de contenu et automatisation. Les premières intégrations couvrent Google Drive, SharePoint, OneDrive, Gmail et Google Calendar ; d’autres connecteurs et gabarits arriveront « dans les deux semaines » grâce notamment au support très attendu du protocole MCP. La plateforme autorise la création d’agents spécialisés sans écrire une ligne de code, directement reliés aux bibliothèques documentaires et applications métier.

Côté sécurité, les RSSI salueront le choix du mode de déploiement : self‑hosté, cloud privé ou service managé dans le cloud Mistral, avec journalisation complète et respect strict des ACL. « Nous livrons une IA performante mais gouvernée par l’entreprise », insiste l’éditeur.

Mistral AI promet en outre un accompagnement par ses ingénieurs pour adapter les modèles, intégrer des boucles de feedback et accélérer le ROI. Le Chat Enterprise est déjà référencé sur Google Cloud Marketplace et devrait arriver « bientôt » sur Azure AI et AWS Bedrock. Les plans Pro et Team héritent eux aussi de nouveaux connecteurs et options de personnalisation.

