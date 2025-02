Face aux géants américains et chinois, Mistral AI ne lâche rien et accélère son offensive ! Entre le déploiement de « Le Chat » sur mobile et la construction d’un cluster IA de pointe en France, la start-up veut prouver que l’Europe a encore son mot à dire dans la course à l’intelligence artificielle.

Alors que la course mondiale à l’intelligence artificielle s’est encore un peu plus intensifiée ces dernières semaines (Stargate, DeepSeek, OpenAI o3…) et que tout l’écosystème IA mondial est réuni à Paris pour le « Sommet pour l’Action sur l’IA », la start-up française Mistral AI fait parler d’elle avec quelques sorties aussi médiatiques que politiques mais aussi des innovations bienvenues.

Ces derniers mois, la jeune pousse avait particulièrement dopé son assistant « Le Chat » pour en faire une alternative crédible à ChatGPT, Gemini et Claude. L’assistant est désormais capable de discuter, d’analyser documents et données, de générer des images, d’explorer le Web, de collaborer au sein d’un canevas… bref, de faire tout ce que les géants américains savent faire et ont popularisé. Il ne lui manquait qu’une seule chose essentielle : une application mobile pour iOS et Android. C’est chose faite, mais Mistral AI en profite aussi pour afficher ses ambitions et dévoiler ses projets.

Mistral AI, dernier espoir de l’Europe ?

Depuis sa création en 2023, Mistral AI s’est imposée comme l’un des rares challengers capables de rivaliser avec les géants américains et chinois de l’IA. La startup est la dernière en Europe à encore se battre sur les modèles frontières. En misant sur une approche open source et des approches très optimisées, la jeune pépite tricolore incarne de plus en plus, selon des figures comme Nicolas Dufourcq de Bpifrance, « la chance européenne »… « il n’y en a qu’une » estime même le directeur général de Bpifrance qui considère dès lors que « tout le monde doit travailler avec Mistral AI ».

Grâce à des levées de fonds cumulées dépassant le milliard d’euros et une valorisation avoisinant les 6 milliards, l’entreprise ne vise pas seulement l’excellence technologique, mais également une rentabilité rapide. L’enjeu est de taille dans un contexte où la souveraineté numérique et l’indépendance technologique de l’Europe se font de plus en plus pressants. Et pour le patron de BPIfrance, le sujet n’est pas la capacité de la jeune pousse à lever de nouveau des milliards d’euros mais celui de ne pas tomber dans « le piège du Bonzai » et donc « d’avoir des revenus. Il faut que Mistral fasse 500 millions de CA en 2025 !».

L’application LeChat arrive sur Mobile

Pour asseoir sa position dominante en Europe et engranger de nouveaux revenus, Mistral AI vient d’officiellement lancer les versions IOS et Android de son assistant conversationnel ultra-performant « Le Chat », conçu pour simplifier à la fois la vie quotidienne et les environnements professionnels. Un assistant qui se démarque de la concurrence américaine par une qualité exceptionnelle : sa célérité de réponse. Capable de traiter jusqu’à 1000 mots par seconde grâce à des modèles optimisés, Le Chat offre une réponse instantanée, une analyse fine de documents et d’images, ainsi qu’une exécution de code en temps réel.

Accessible sur iOS et Android, l’application propose plusieurs niveaux de service — du gratuit aux abonnements Pro et Team, sans oublier une nouvelle offre Enterprise — afin de s’adapter aux besoins variés des utilisateurs. Cette solution complète permet aux particuliers comme aux entreprises de bénéficier d’un outil intelligent pour organiser leur quotidien, gérer leurs projets et stimuler leur créativité.

Par ailleurs, Mistral a confirmé l’arrivée prochaine de fonctionnalités agentiques pré-programmées et multi-étapes (aujourd’hui, Le Chat permet de créer ses propres agents et de les appeler) mais aussi de connecteurs de données avancés (pour connecter LeChat à vos environnements professionnels Office, Workspace, emails, bases de données).

Mistral veut son propre datacenter IA

Afin de renforcer sa maîtrise de la chaîne de valeur, Mistral AI annonce la construction de son propre premier « cluster IA » en France, qui verra le jour en Essonne sur le très « technologique » plateau de Saclay. Ce projet d’envergure, nom de code « Eclairion », va mobiliser plusieurs milliards d’euros d’investissements. En s’appuyant sur la qualité du mix énergétique français et l’expertise de ses propres techniciens, l’entreprise entend garantir une souveraineté totale de ses solutions, de la machine jusqu’au logiciel. Cette initiative permettra également d’offrir à ses clients et partenaires un environnement sécurisé et sur-mesure, en phase avec les exigences croissantes en matière de confidentialité et de performance.

Plus que jamais, Mistral AI se positionne comme le fleuron européen de l’intelligence artificielle. En proposant un assistant conversationnel polyvalent et en construisant son propre data center, la start-up française ne se contente pas de rivaliser avec les géants internationaux : elle réaffirme l’ambition d’une Europe autonome et innovante. Elle est d’ailleurs l’un des principaux signataires de l’initiative « EU AI Champions ».

