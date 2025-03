Une semaine après le lancement de son nouveau modèle « hybride » Claude 3.7 Sonnet, Anthropic officialise une nouvelle levée de fonds attendue depuis plusieurs mois. Elle s’élève à 3,5 milliards de dollars.

Le spécialiste de l’IA générative Anthropic vient d’annoncer une levée de fonds massive de 3,5 milliards de dollars, portant sa valorisation à 61,5 milliards de dollars. Ce tour de financement de série E a été mené par Lightspeed Venture Partners, qui a contribué à hauteur d’un milliard de dollars. Parmi les autres investisseurs figurent Cisco Investments, Fidelity, D1 Capital Partners, General Catalyst, Menlo Ventures, Jane Street, Salesforce Ventures et Bessemer Venture Partners. Cette ronde que certains experts jugent « sursouscrite » témoigne de l’enthousiasme persistant des investisseurs pour les leaders du secteur de l’IA, malgré l’émergence de nouveaux concurrents comme xAI, DeepSeek et Mistral AI.

Cette levée de fonds porte le total des investissements reçus par l’entreprise à plus de 18 milliards de dollars. Reste qu’Anthropic continue de ne pas dévoiler publiquement ses résultats ni ses prévisions. Son chiffre d’affaires annualisé était estimé à environ un milliard de dollars fin 2024 par les analystes de Wall Street. Et ses revenus auraient augmenté de 30% depuis le début de 2025.

Des investissements records dans l’IA

Avec des prétentions à peine inférieures, Anthropic marche donc dans les pas de son plus grand concurrent : OpenAI. La startup de Sam Altman a levé – fin 2024 – 6,6 milliards de dollars, portant sa valorisation à 157 milliards de dollars.

Fondée en 2021 par d’anciens employés d’OpenAI, dont le PDG Dario Amodei, Anthropic a renforcé ses partenariats stratégiques avec des géants technologiques. Amazon a investi 4 milliards de dollars en novembre dernier dans la startup et collabore avec autour des puces AI Trainium et de l’assistant Alexa+. Google a également investi 1 milliard de dollars dans la jeune pousse en janvier (en plus des 2 milliards précédemment injectés).

Anthropic pense désormais être mieux armée financièrement pour poursuivre son aventure avec ses modèles « Claude » dont la dernière itération trace le chemin vers des modèles LLM hybrides embarquant des mécanismes « Chain of Thought » pour améliorer la pertinence de leurs réponses et leur capacité à découper des problèmes complexes en plusieurs étapes.

Krishna Rao, directeur financier d’Anthropic, a précisé que ces fonds serviront à « développer des systèmes d’IA plus intelligents et plus performants qui élargissent ce que les humains peuvent accomplir, tout en approfondissant notre compréhension du fonctionnement de ces systèmes. »

Et afin de développer la prochaine génération de ses systèmes d’IA, Anthropic compte exploiter cette levée de fonds pour étendre sa capacité de calcul, approfondir ses recherches (notamment dans l’interprétabilité mécaniste et l’alignement), accélérer son expansion internationale en Asie et en Europe.

Les investissements gigantesques dans l’IA se poursuivent donc aux USA malgré le choc provoqué par la sortie de DeepSeek dont les chiffres annoncés se sont en réalité révélés peu réalistes. Selon les dernières rumeurs, OpenAI serait à nouveau en discussion pour une levée de fonds supplémentaire boostant sa valorisation à plus de 300 milliards de dollars. La startup risque néanmoins d’avoir du mal à concrétiser cette nouvelle levée tant qu’elle n’aura pas résolu les problèmes de sa complexe transformation en société à profits.

À lire également :