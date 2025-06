Semaines après semaines, Google peaufine son assistant IA « Gemini », améliorant notamment ses modèles et ses capacités agentiques. Avec « Scheduled Actions », l’IA peut désormais déclencher des prompts à une date et une heure donnée et vous avertir de la disponibilité du résultat via une notification sur votre smartphone.

La compétition entre les principaux assistants IA ne faiblit pas. Chaque semaine, les grands acteurs de l’IA annonce des nouvelles fonctionnalités, chacun copiant assez ouvertement les nouveautés des autres.

Dans la série « Mon IA aussi a cette fonctionnalité », Google annonce le déploiement d’une fonctionnalité d’actions planifiées pour Gemini, quatre mois après l’introduction d’une capacité similaire dans ChatGPT.

Cette nouvelle fonction « Scheduled Actions » permet aux utilisateurs de programmer des tâches automatisées selon un calendrier défini et, dès lors, de recevoir des notifications proactives lorsque l’IA a terminé les tâches programmées.

L’interface accepte les commandes textuelles ou vocales pour configurer des actions ponctuelles ou récurrentes. Les utilisateurs peuvent par exemple demander à Gemini de leur envoyer « un résumé de leur calendrier et de leurs emails non lus chaque matin », ou de « générer hebdomadairement des idées de contenu pour leur blog ».

Bien évidemment, la fonction rappelle beaucoup la planification qu’offrait l’ancien assistant Google Assistant. Désormais remplacé par Gemini, cette fonctionnalité se montre plus sophistiquée et plus appropriée aux workflows professionnels en exploitant tout le potentiel de l’IA générative et les liens entre Gemini et l’univers Google Workspace.

La gestion des actions planifiées s’effectue depuis une page dédiée dans les paramètres de l’application.

Google n’a donné que très peu de détails sur les limites actuelles de « Scheduled Actions » (alors que, par exemple, OpenAI limite les actions programmées à 10 actions simultanées).

Pour l’instant « Scheduled Actions » reste restreint aux abonnés payants (Google AI Pro ou Ultra) ainsi que certains plans Google Workspace business et éducation.

De même, la fonction ne semble avoir été déployée qu’aux USA pour le moment. Elle ne devrait pas cependant pas tarder à être plus largement déployée.

