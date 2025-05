L’IA devient-elle un luxe numérique ? Comme OpenAI et Anthropic avant elle, Google cède aux sirènes de l’abonnement « VIP ». Flow, VEO 3, Gemini 2.5 Pro Deep Think, Whisk, Gemini in Chrome, Project Mariner, bref la crème des outils IA annoncées à Build 2025 sont pour le moment réservés aux abonnés « Google AI Ultra », une nouvelle formule à 250$ par mois !

Décidément, c’est une épidémie. L’IA coûte de plus en plus cher à opérer. D’abord parce que les nouveaux modèles à raisonnement et de génération d’images et de vidéos sont extrêmement consommateurs de ressources CPU, GPU et mémoire. Ensuite parce que les usages se diversifient, se démultiplient et entrent tellement dans notre quotidien que nous usons et abusons désormais des IA dans toutes nos tâches numériques.

Les acteurs de l’IA ont beaucoup dépensé et beaucoup investi et se doivent désormais de soigner leur rentabilité. OpenAI a été le premier à dégainer l’idée du « super forfait » en lançant son abonnement « ChatGPT Pro » à 200 dollars par mois dès décembre dernier. Anthropic à vite suivi le même chemin : l’éditeur a lancé son offre « Claude MAX » à 200 dollars par mois tout en imposant davantage de limites aux utilisateurs de son forfait classique.

Désormais, Google rejoint le mouvement avec un abonnement « VIP » dénommé « Google AI Ultra » facturé 249,99 dollars par mois !

L’addition est salée mais qu’obtient-on en plus pour ce prix ? La liste des « avantages Ultra » est plutôt longue :

* Sur Gemini : Ultra propose la meilleure version de l’app Gemini avec les limites d’utilisation les plus élevées pour Deep Research, la génération vidéo de pointe via Veo 2 et un accès anticipé à Veo 3. Parfait pour le code, la recherche et les projets créatifs complexes. Ultra donnera aussi prochainement accès au mode « Deep Think » dans Gemini 2.5 Pro, un nouveau mode de raisonnement encore amélioré.

* Accès à Gemini Flow: Ce nouvel outil de création cinématographique IA utilise les modèles avancés de Google DeepMind pour créer des clips et récits cohérents. Ultra offre les meilleures fonctionnalités : génération vidéo 1080p, contrôles caméra avancés et accès anticipé à Veo 3.

* Accès à Whisk : L’outil d’exploration et visualisation rapide des idées par texte et image. Ultra inclut les limites maximales pour Whisk Animate qui transforme les images en vidéos animées de huit secondes grâce à Veo 2.

* Accès à NotebookLM : Ultra propose les limites d’utilisation les plus élevées et promet de nouvelles capacités améliorées qui seront disponibles plus tard cette année, idéal pour les études, l’enseignement ou les projets personnels.

* Gemini dans les apps Google : Le meilleur de l’IA Gemini au cœur de Google Workspace pour simplifier les tâches quotidiennes dans Gmail, Docs, Vids et autres applications Google.

* Gemini dans Chrome : Les abonnés à « Ultra » bénéficient déjà de l’intégration tant attendue de Gemini au cœur de Chrome.

* Project Mariner: Ultra donne accès à ce prototype d’agent IA permettant de gérer jusqu’à 10 tâches simultanément – recherches, réservations, achats – depuis un tableau de bord unique.

* YouTube Premium: L’abonnement Ultra intègre l’abonnement YouTube Premium.

* 30 To de stockage: L’abonnement Ultra étend le stockage Drive à 30 To afin de profiter pleinement des IA de génération vidéo.

« Si vous êtes cinéaste, développeur, professionnel créatif ou simplement exigez le meilleur absolu de Google IA avec le plus haut niveau d’accès, le plan Google IA Ultra est conçu pour vous — considérez-le comme votre laissez-passer VIP pour Google IA », explique l’éditeur.

Reste une réalité désagréable à entendre. Désormais, comme OpenAI et Anthropic, Google a décidé de réserver le meilleur de ses technologies IA aux seuls utilisateurs assez fortunés pour claquer 250 euros par mois pour Gemini… Les autres devront gérer leur frustration et se montrer patients… A un moment ou un autre, les expériences réservées aux « Ultra » se démocratiseront…

