Pour 200 dollars par mois, OpenAI propose désormais une intelligence artificielle capable de consacrer davantage de temps au raisonnement : le tout nouveau et très onéreux modèle « o1 pro mode ». Au passage, la première version officielle d’OpenAI o1 est désormais disponible sur ChatGPT Plus.

La startup pionnière de l’IA générative a annoncé cette semaine « 12 jours de nouveautés« , à raison d’une annonce par jour ouvré, entre le 5 et le 20 décembre.

Et à l’occasion du premier jour, OpenAI a officialisé la disponibilité du modèle « o1 » et présenté un mode « pro » encore plus performant, pensé pour offrir un temps de réflexion prolongé et des ressources de traitement supérieures.

« o1 » sort de sa phase Preview

Rappelons qu’OpenAI a inauguré en septembre une nouvelle génération de modèles « o1 », dotés de capacités de raisonnement avancées. Jusqu’à présent, seuls « o1 mini-preview » et « o1-preview » étaient accessibles. Hier soir, la société a franchi une étape supplémentaire en dévoilant la première version officielle de « o1 », ainsi que sa déclinaison haut de gamme « o1 pro mode ».

Désormais, OpenAI propose donc trois modèles avancés :

GPT4-o : accessible sur la version gratuite de ChatGPT, adapté à une large variété de cas d’usage, y compris les tâches complexes.

: accessible sur la version gratuite de ChatGPT, adapté à une large variété de cas d’usage, y compris les tâches complexes. o1-mini : disponible sur ChatGPT Plus/Team/Enterprise, destiné à des raisonnements rapides.

: disponible sur ChatGPT Plus/Team/Enterprise, destiné à des raisonnements rapides. o1 : également disponible sur ChatGPT Plus/Team/Enterprise, pour un raisonnement avancé.

Les versions finales de « o1 » et « o1 mini » présentes dans ChatGPT Plus offrent non seulement des performances supérieures aux versions en préversion, mais intègrent aussi des fonctionnalités auparavant réservées au modèle GPT4-o, comme l’interrogation vocale ou l’analyse d’images (cette dernière étant pour l’instant limitée au seul « o1 »). À noter toutefois que « o1 » ne permet toujours pas l’analyse de données avancée ni la lecture de documents DOCX ou PDF.

Un Pro Mode et un abonnement ChatGPT Pro

À ces trois modèles s’ajoute le « o1 pro mode », quintessence des modèles génératifs d’OpenAI, conçu pour des raisonnements encore plus complexes grâce à une durée de traitement plus longue et des ressources étendues.

Cependant, pour y accéder, il faut souscrire à une nouvelle offre, ChatGPT Pro, facturée… 200 dollars par mois et par utilisateur. Un coût qui en freinera plus d’un.

OpenAI justifie ce tarif par la puissance de calcul et le temps de traitement supplémentaires requis pour faire fonctionner « o1 pro mode » et les futures fonctionnalités avancées non encore annoncées. L’augmentation des ressources nécessaires implique un coût de traitement nettement plus élevé par requête, ce qui explique l’adoption de cet abonnement « Pro ».

Par ailleurs, le nouvel abonnement ChatGPT Pro permettrait de bénéficier de tous les modèles « sans limitation », même si OpenAI ne précise pas quelles restrictions pourraient s’appliquer à l’usage du modèle « o1 » dans le cadre de ChatGPT Plus.

Visiblement, « o1 » surpasse déjà nettement « o1-preview » et le modèle « GPT-4o ». Le mode Pro, quant à lui, offre des résultats encore plus précis, permettant d’obtenir des scores légèrement supérieurs à ceux du mode standard.

Selon OpenAI, o1 arrive à résoudre 83% des problèmes mathématiques de l’examen AIME 2024 contre seulement 13% pour GPT4-o, de quoi lui permettre d’entrer dans le TOP 500 des étudiants les plus brillants aux Olympiades de mathématiques. En outre o1 surpasse la performance de bien des doctorants sur des exercices de chimie, physique et biologie. Enfin o1 devrait aussi permettre à OpenAI de reprendre la première place sur les benchmarks de génération de code alors que GPT-4o et « o1-preview » semblait ces derniers temps en retrait en la matière sur les dernières versions de Gemini de Google et Claude Sonnet d’Anthropic.

Reste désormais à mettre ces nouveaux modèles à l’épreuve de votre quotidien…

