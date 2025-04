Google muscle son jeu IA en mettant l’IA agentique au centre de son cloud : Place aux agents IA qui coopèrent, communiquent et s’exécutent en toute autonomie ! Vertex AI devient le terrain de jeu d’une IA collective s’appuyant sur frameworks, protocoles et assistants préconfigurés permettant aux agents IA de collaborer entre eux… et avec vous…

Sans surprise, l’IA est omniprésente sur Google Cloud Next’25, la grande messe cloud de l’hyperscaler qui a ouvert ses portes cette semaine. Et en 2025, quand on parle d’IA, on parle forcément d’agents IA. Google a donc profité de l’occasion pour un peu plus dévoiler sa vision de l’ère agentique et présenter les outils qui doivent permettre aux entreprises non seulement de créer des agents IA mais plus encore de les orchestrer avec la volonté de voir ces agents IA coopérer non seulement avec les humains mais aussi entre eux.

Et pour cela, Google se crée, mois après mois, tout un écosystème complet dédié aux systèmes multi-agents pour transformer radicalement la façon dont les entreprises et leurs employés vont désormais interagir avec l’IA au quotidien.

Un écosystème multi-agents pour transformer les entreprises

Brique fondamentale de l’IA chez Google Cloud et désormais de l’IA agentique, la plateforme Vertex AI est, selon l’éditeur, « la plateforme de développement IA la plus ouverte du cloud et la seule à proposer des solutions multi-agents », permettant à plusieurs agents IA de collaborer efficacement. Ces agents intelligents peuvent raisonner, planifier et mémoriser, tout en anticipant plusieurs étapes à l’avance pour accomplir des tâches complexes.

Pour faciliter cette transition vers un écosystème multi-agents, Google a annoncé quatre innovations majeures intimement intégrées à Vertex AI :

Agent Development Kit (ADK) : simplifier la création d’agents

Ce nouveau framework open-source permet aux développeurs de créer des systèmes multi-agents sophistiqués en moins de 100 lignes de code, tout en conservant un contrôle précis sur leur comportement. L’ADK prend en charge le Model Control Protocol (MCP), facilitant l’intégration d’outils existants, et se connecte harmonieusement aux API gérées par Apigee pour exploiter les API métier propres à chaque entreprise. Au passage l’annonce d’ADK confirme donc l’adoption par Google (comme d’ailleurs par OpenAI) du protocole MCP imaginé par Anthropic et publié en open source. Le Model Context Protocol (MCP) est un protocole standard ouvert conçu pour faciliter la transmission de contexte entre les applications et les modèles de langage (LLM). Son objectif est de permettre à un LLM de se connecter facilement et de façon standardisée à différentes sources de données et outils. Dit autrement, MCP vise à améliorer l’interopérabilité et l’efficacité des modèles d’IA en les connectant de manière sécurisée et standardisée aux données dont ils ont besoin.

Agent Engine : le service managé d’exécution des agents IA

Créer des agents IA, c’est bien. Pouvoir les exécuter en production, c’est l’objectif final. Google Agent Engine est un service managé et serverless, intégré à Vertex AI, pour héberger et exécuter en production les agents. Agent Engine abstrait les tâches de bas niveau telles que le développement de serveurs d’applications et la configuration de l’authentification, permettant aux développeurs de se concentrer sur les capacités uniques de leurs agents. On notera au passage que les Agents IA hébergés sous Agent Engine ne sont pas restreints aux seuls modèles disponibles sous Vertex AI et pourront être développés dans différents langages, même si, pour l’instant, seul un framework Python est proposé.

Agent2Agent (A2A) : un protocole ouvert pour la communication inter-agents

L’IA est en quête de standard. Si Anthropic, avec son MCP, a cherché à améliorer l’interopérabilité entre les modèles et les sources de données, Google devient de son côté le premier hyperscaler à créer et proposer un protocole ouvert pour permettre aux agents IA de communiquer entre eux, indépendamment de la technologie sous-jacente. Dénommé A2A, ce protocole permet aux agents IA d’échanger des informations de manière sécurisée et de coordonner leurs actions sur les diverses plateformes et applications des entreprises. Plus de 50 partenaires, dont Accenture, Box, Deloitte, Salesforce, SAP, ServiceNow et TCS, participent activement à la définition de ce protocole. De quoi faire émerger une vision partagée des systèmes multi-agents.

Agent Garden : des outils prêts à l’emploi

On connaissait le « Model Garden » de Vertex AI, une collection de modèles validés, optimisés et prêts à l’emploi. Désormais, la plateforme de gestion des IA de Google s’enrichit d’un « Agent Garden » ! Cette collection d’échantillons d’agents préconfigurés ou à personnaliser et d’outils complémentaires est directement accessible dans l’ADK. L’objectif est de permettre aux entreprises de rapidement construire de nouveaux agents à partir de modèles facilement modifiables tout en profitant de plus de 100 connecteurs préfabriqués et de l’implémentation du protocole A2A.

Google Agentspace : l’IA entre les mains de tous les employés

Au-delà des outils pour développeurs, Google met l’IA agentique à la portée de tous les employés avec Agentspace, une solution qui suscite déjà l’intérêt de nombreuses entreprises comme Cohesity, Gordon Food Services, KPMG, Rubrik et Wells Fargo.

Outil No-Code de création d’agents IA mais aussi outil d’orchestration et de gouvernance de ces mêmes agents, Agentspace combine la recherche d’entreprise Google, l’IA conversationnelle, Gemini et des agents tiers pour permettre aux employés de trouver et synthétiser des informations au sein de leur organisation, de converser avec des agents IA, et d’agir via leurs applications d’entreprise. Il est un peu à l’univers Google ce que Copilot Studio est à l’univers IA de Microsoft.

Agentspace a été lancé en preview en fin d’année dernière. À l’occasion de Google Cloud Next’25, Google a enrichi sa solution de nouvelles fonctionnalités :

* Intégration à Chrome Enterprise : Les employés peuvent désormais rechercher et accéder à toutes leurs ressources d’entreprise directement depuis la barre de recherche Chrome.

* Agent Gallery : Une vue unique de tous les agents disponibles dans l’entreprise, qu’ils proviennent de Google, d’équipes internes ou de partenaires.

* Agent Designer : Une interface sans code permettant de créer des agents personnalisés qui automatisent les tâches quotidiennes, adaptée à tous les niveaux techniques.

* Agent Deep Research : Un agent prêt à l’emploi, qui explore en toute autonomie des sujets complexes et fournit des résultats dans un rapport complet et facile à lire.

* Agent Idea Generation : Un agent préconfiguré qui aide les collaborateurs à générer et valider de nouvelles idées commerciales.

Selon les prévisions de Google, « 2025 sera une année de transition où l’IA générative passera de la réponse à des questions individuelles à la résolution de problèmes complexes via des systèmes d’agents. » Sa vision d’un écosystème où plusieurs agents IA collaborent efficacement parait assez logique et devrait contribuer un peu plus encore à transformer profondément la façon dont les entreprises abordent l’automatisation et l’IA agentique. Reste, désormais, à voir si le protocole A2A s’imposera aussi à Microsoft, OpenAI, Anthropic, Mistral AI et autres LightOn afin de s’assurer que des agents IA hébergés sur d’autres plateformes puissent collaborer en toute harmonie et sécurité.

