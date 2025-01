LightOn annonce la nouvelle version de sa plateforme IA sécurisée « Paradigm » et de son modèle Alfred 4. Portant le nom de code « Luminous Lynx », cette nouvelle version insuffle les agents IA et de nouveaux outils agentiques au cœur de cette plateforme simplifiant l’intégration de l’IA dans les processus des organisations.

Fondée en 2016 à Paris, LightOn est une société pionnière dans le domaine de l’intelligence artificielle générative (IA générative). Pas aussi médiatisée que Mistral AI, elle reste l’une des startups françaises de l’IA les plus actives et dynamiques, qui s’est intéressée très tôt au potentiel des SLM.

Outre ses modèles ‘maison’ comme Alfred, LightOn est connue pour sa plateforme Paradigm qui permet aux entreprises de facilement intégrer des LLM dans leurs processus métiers avec un maximum de contrôle et de sécurité, y compris dans des contextes sécurisés tels que les documents classifiés C2, C3 et C4. Elle propose une interface de Chat permettant les interactions avec l’IA et offre des outils pour automatiser des tâches, améliorer la productivité et faciliter l’accès au patrimoine informationnel. Paradigm combine performance et frugalité. Elle offre une gestion optimisée des ressources, une capacité à traiter un grand nombre d’utilisateurs simultanément, ainsi qu’une longueur de contexte étendue pour des réponses plus complètes.

Et justement, LightOn annonce cette semaine une mise à jour majeure (dénommée Luminous Lynx) de sa plateforme Paradigm en y intégrant des fonctionnalités agentiques avancées. Ces innovations permettent à l’IA générative de sélectionner et d’orchestrer automatiquement des outils pour accomplir des tâches variées. Parmi celles-ci figurent la recherche documentaire, l’exploration sécurisée du web et l’analyse approfondie de documents avec extraction de données structurées, génération de résumés ou comparaisons détaillées. Ces améliorations visent à simplifier et automatiser certains processus complexes, répétitifs et particulièrement chronophages en entreprise.

Cette annonce s’inscrit dans une période de croissance pour LightOn, qui a récemment lancé son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth, visant à lever entre 10 et 13 millions d’euros. L’entreprise compte renforcer sa force commerciale, poursuivre sa recherche et développement, et s’implanter dans plusieurs pays européens, avec des ambitions d’expansion à plus long terme vers le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et les États-Unis.

