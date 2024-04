La startup française LightOn annonce la disponibilité d’une nouvelle API universelle pour simplifier et populariser l’utilisation des IA génératives et l’accès à sa plateforme Paradigm.

LightOn est l’une des startups vedettes de la French Tech dans la catégorie IA. Née en 2016 comme une deeptech centrée sur les processeurs photoniques, la jeune pousse s’est réinventée en 2020 pour se focaliser sur le potentiel de l’IA et des LLM. Dès 2021, elle disposait d’un modèle spécialisé dans la langue française, PAGnol, suivi un an plus tard par un autre modèle francophone dénommé Lyra-fr. Plus récemment, elle a travaillé avec de grandes administrations françaises et Orange autour d’un modèle LLM open source dénommé Alfred-40B.

L’an dernier, LightOn ouvrait Paradigm, une plateforme d’IA générative dédiée aux grandes entreprises permettant de déployer dans le cloud comme on-premises l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA générative afin de créer des applications dopées à l’IA tout en contrôlant les contextes, la confidentialité des données et la sécurité. L’idée de cette plateforme était de permettre aux entreprises de très rapidement s’approprier un LLM, de le fine-tuner, de le personnaliser et de déployer des applications exploitant ces LLM ainsi forgés aux données et besoins de l’entreprise.

Cette semaine, LightOn annonce une nouvelle initiative destinée autant à démocratiser sa plateforme Paradigm que l’usage d’IA générative spécialement façonnée pour les cas d’usage de votre entreprise : l’API de Paradigm (aussi appelée LightOn API).

L’idée est de disposer d’une API unique pour tirer simplement parti de n’importe quel modèle ainsi que de la plateforme Paradigm où que celle-ci ait été déployée . Selon l’éditeur, l’API Paradigm offre un moyen fluide d’intégrer l’IA générative dans vos applications personnalisées. Cette API se veut universelle : elle est proche des principales API du marché et elle permet d’appeler n’importe quel modèle tout en personnalisant le format des réponses.

Parmi les principaux avantages de l’API de Paradigm, on compte sa sortie structurée, sa capacité à collecter des feedbacks personnalisés, ses fonctions de gestion des clés, sa capacité à créer des endpoints d’interaction (pour interagir avec un modèle par des instructions standardisées comme « traduire ce document », « résumer ce document », etc.), etc.

« Nous avons toujours à cœur de faire en sorte que l’IA soit accessible au plus grand nombre », déclare Laurent Daudet, Co-fondateur et Directeur Général de LightOn. « Pour cela il est primordial de simplifier la manière d’intégrer les IA Génératives pour en retirer le plein potentiel. L’API de Paradigm est plus qu’une simple API – c’est une passerelle vers l’avenir de l’intégration de l’IA, qui s’adresse à la fois aux experts techniques et à ceux qui découvrent l’IA. »

L’API devrait rapidement s’enrichir dans les mois à venir pour intégrer des fonctions de gestion de documents et de « chat with doc » pour converser avec une IA autour de documents.

