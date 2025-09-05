Plus de vingt connecteurs MCP et une mémoire contextuelle transforment Le Chat de Mistral AI en un assistant capable d’agir au cœur des outils métiers tout en s’adaptant aux usages. Entre intégrations directes avec Snowflake, GitHub ou Stripe et une mémoire évolutive compatible ChatGPT, l’assistant IA européen le plus célèbre gagne en pertinence et en autonomie pour les différents équipes des entreprises et organisations publiques.

Alors qu’une rumeur persistante évoque une nouvelle levée de fonds qui porterait sa valorisation à 14 milliards de dollars, Mistral poursuit le développement de son assistant IA Le Chat. L’éditeur enrichit son outil conversationnel et agentique de deux briques majeures : un vaste répertoire de connecteurs MCP et une fonction de mémoire contextuelle.

Première évolution notable, Le Chat intègre désormais plus de vingt connecteurs MCP sécurisés, couvrant les principaux environnements utilisés en entreprise : bases de données analytiques (Snowflake, Databricks), plateformes collaboratives (Box, Notion, Asana, Atlassian), environnements de développement (GitHub, Linear, Sentry, Cloudflare), automatisation (Zapier, Brevo) et paiement (Stripe, PayPal, Square, Plaid).

Ces connecteurs permettent d’effectuer directement depuis l’assistant des recherches, résumés ou actions dans les outils critiques de l’entreprise. Les DSI peuvent en outre créer leurs propres connecteurs pour étendre l’usage à leurs applications spécifiques, avec un contrôle fin des droits d’accès.

Deuxième avancée, l’introduction de la fonctionnalité “Memories” (et nommée « Souvenirs » dans la version française). Le Chat est désormais capable de conserver le contexte des échanges et de restituer ultérieurement des éléments de référence. Cette mémoire, que l’utilisateur peut enrichir, éditer ou effacer à tout moment, est conçue pour ignorer les informations sensibles ou éphémères. Elle vise à générer des réponses plus pertinentes et personnalisées, adaptées aux habitudes de travail ou aux projets en cours. À noter : il est possible d’importer directement ses mémoires depuis ChatGPT.

On rappellera au passage que Le Chat se démarque de ses concurrents américains par sa flexibilité de déploiement : il est accessible comme tous les assistants en mode SaaS via le cloud Mistral, mais il peut aussi être auto-hébergé dans un cloud privé ou sur site. Une approche qui répond aux impératifs de souveraineté et de maîtrise des flux de données des organisations européennes.

Autre atout différenciant, et contrairement à OpenAI (ChatGPT) ou Anthropic (Claude), les fonctions avancées nouvellement annoncées sont accessibles à l’ensemble des utilisateurs, y compris dans la version gratuite.

