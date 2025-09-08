Selon Reuters, Mistral AI doit, dans les prochaines heures, officialiser une nouvelle levée de fonds record en Europe de près de 2 milliards de dollars ce qui valoriserait la jeune pousse à plus de 11 milliards d’euros en faisant la plus grosse licorne d’Europe. Une levée de fonds principalement réalisée auprès de ASML, le leader néerlandais de photolithographie utiliser pour graver les processeurs, qui en injectant 1,3 milliards de dollars dans la startup française en devient de facto le principal actionnaire.

La rumeur laissait entendre cet été qu’Apple était sur les rangs pour acquérir Mistral AI, la jeune pousse française qui concurrence directement, par ses modèles et son savoir-faire, OpenAI, Anthropic et DeepSeek.

Finalement, la startup – qui se décrit comme “le laboratoire d’IA le plus vert et indépendant au monde”-. aurait plutôt joué la carte d’une nouvelle levée de fonds. Selon Reuters, elle devrait d’ici peu annoncer une série C s’élèvant à 2 milliards d’euros, un record pour une startup de la Tech en Europe, qui en fait la startup la plus valorisée (11 milliards d’euro) de l’écosystème IA européen. Et pourtant, elle n’a été fondée qu’en 2023! Quelle spectaculaire progression !

Ce tour de table a notamment été mené par ASML qui apporte 1,3 milliard d’euros. Cette opération ne se limite pas à un apport de capital : elle scelle l’entrée d’ASML au capital en tant qu’actionnaire principal et lui ouvre un siège au conseil d’administration, renforçant ainsi les synergies entre deux champions technologiques européens. Car ASML est une pièce maîtresse de la Tech mondiale. C’est elle qui fabrique les équipements nécessaires à la « gravure » des processeurs, des équipements qui sont la clé de la miniaturisation et de l’efficience des processeurs actuels (ceux d’AMD, Intel, NVidia, Qualcomm, Apple…) et qui sont au cœur des usines de fabrication de puces de TSMC, Samsung et consorts.

L’investissement d’ASML, motivé par la volonté de réduire la dépendance vis‑à‑vis des modèles américains et chinois, devrait accélérer le développement de nouvelles générations de modèles d’IA, enrichir l’offre de Mistral AI et renforcer ses capacités d’intégration dans des environnements critiques. Les expertises combinées d’ASML en optimisation par l’IA de ses outils de production de semi‑conducteurs et de Mistral AI dans les modèles de langage ouvrent la voie à des innovations transverses, susceptibles de bénéficier directement aux entreprises utilisatrices et surtout de concrétiser l’avènement d’accélérateurs IA européens.

Depuis sa création en 2023, Mistral AI a multiplié les avancées technologiques, avec des modèles ouverts et propriétaires (Mistral Large 2, Pixtral Large, Magistral, Mistral Medium 3, Voxtral, Devstral, Codestral, Les Ministraux, Mistral Saba, Mistral OCR), des solutions conversationnelles comme Le Chat, des API orientées entreprise mais aussi la conception d’une grande plateforme européenne IA souveraine (Mistral Compute). Cette levée de fonds lui donne les moyens d’accélérer sa feuille de route : élargissement de son portefeuille de modèles, renforcement de ses infrastructures, internationalisation et partenariats stratégiques.

En consolidant sa position, Mistral se place comme un partenaire technologique de premier plan pour accompagner la transformation numérique et l’adoption de l’IA à grande échelle dans toutes les organisations en Europe mais également au Moyen-Orient.

