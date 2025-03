Plus de puissance pour ChatGPT, plus de moyens pour la recherche : OpenAI élargit l’accès à GPT-4.5 et lance NextGenAI, un programme inédit pour booster l’innovation académique. Une stratégie offensive qui allie développement technologique et impact sociétal.

OpenAI n’a certes plus l’avance technologique sur la concurrence qu’elle avait ces deux dernières années. Les progrès plus lents sur les grands modèles et les innovations sur les petits modèles ont permis aux suiveurs de refaire l’essentiel de leur retard. Mais avec ses 400 millions d’utilisateurs par semaine, ChatGPT reste l’IA conversationnelle la plus populaire au monde et la startup reste l’un des grands moteurs de l’innovation en IA. Signe de son dynamisme, elle annonce cette semaine ouvrir à un plus grand nombre d’utilisateurs l’accès à son gigantesque modèle GPT 4.5 mais également une initiative NextGenAI pour booster et financer la R&D sur les usages de l’IA dans le milieu de la recherche académique.

GPT-4.5 est déjà disponible sur ChatGPT Plus

Lancé la semaine dernière mais initialement réservé aux abonnés ChatGPT Pro et aux développeurs dans le cadre d’une avant-première, le nouveau gigantesque modèle d’OpenAI, GPT 4.5, est d’ores et déjà disponible pour les abonnés ChatGPT Plus. Toujours présenté comme une « préversion », ce nouveau modèle multimodal présenté par OpenAI comme le plus grand et le plus performant LLM sans raisonnement à ce jour, possède une meilleure compréhension du monde et une expression plus naturelle.

GPT 4.5 n’a pas vocation à durer mais à préparer l’arrivée de GPT-5 qui sera le premier modèle hybride combinant la puissance des modèles GPT aux capacités de raisonnement des modèles OpenAI o1/o3.

L’éditeur précise que le déploiement complet aux abonnés Plus/Team s’effectuera sur une période d’environ trois jours, avec des limites d’usage ajustables en fonction de la demande et des ressources, puisque GPT-4.5 requiert des infrastructures matérielles considérables.

NextGenAI : Un consortium IA pour la Recherche et l’Éducation

Parallèlement, OpenAI lance NextGenAI, une initiative pionnière qui rassemble 15 institutions académiques, établissements de recherche et universités prestigieuses, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Doté d’un financement de départ de 50 millions de dollars sous forme de subventions, d’accès aux API et de ressources en calcul, ce consortium vise à accélérer les découvertes scientifiques et à transformer les méthodes pédagogiques grâce à l’IA générative.

Les partenaires fondateurs – parmi lesquels figurent Caltech, Harvard, le MIT, l’Université d’Ohio State, l’Université d’Oxford, et bien d’autres – veulent explorer le potentiel des dernières IA d’OpenAI pour relever des défis variés. De l’accélération du diagnostic médical chez Harvard et Boston Children’s Hospital à la numérisation et à la transcription de textes rares à Oxford, en passant par des initiatives éducatives innovantes à Texas A&M et Howard, NextGenAI entend catalyser des avancées scientifiques et pédagogiques à l’échelle mondiale. Pour Brad Lightcap, COO d’OpenAI, une telle collaboration entre le milieu académique et l’industrie est essentielle pour permettre à l’IA de bénéficier à l’ensemble de la société.

Avec cette initiative conçue pour stimuler la recherche interdisciplinaire et renforcer l’excellence académique, OpenAI renoue avec ses motivations d’origine (une IA qui sert l’humanité) alors que l’entreprise cherche toujours à se transformer en entreprise à but lucratif et cherche à conserver son rôle de pionnier dans la démocratisation et l’innovation en IA. Il faudra suivre de près les initiatives supervisées par NextGenAI, elles devraient être passionnantes et porteuses d’espoir…

 <

À lire également :