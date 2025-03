Le duel OpenAI vs. Musk s’intensifie. La plainte du milliardaire est rejetée, mais la justice veut trancher vite sur le fond de l’affaire, la conversion d’OpenAI en entreprise profitable. Entre accusations de trahison, argent public en jeu et enjeux colossaux pour l’avenir de l’IA, la nouvelle saga de la Tech est bien loin d’être terminée.

Régulièrement, l’univers de l’IT nous livre de vraies sagas à rebondissements dignes des grandes séries TV. Il y a eu celle de SCO versus IBM, celle du contrat JEDI, celle de HP versus Xerox, celle du rachat de Vmware par Broadcom.

La dernière saga en date est celle qui voit Elon Musk s’en prendre à OpenAI, startup qu’il a co-financé au démarrage (en 2015) avant de s’en aller et de fonder xAI. Et cette saga n’a absolument rien à voir avec de grands dessins humanistes. C’est une affaire de lutte d’égos et de gros sous… comme toujours.

Elon Musk reproche à Sam Altman d’avoir abandonné la mission originelle d’OpenAI, à savoir « développer une intelligence artificielle au service de l’humanité en restant ouverte et non lucrative », au profit d’un modèle à but lucratif et d’un partenariat « trop » étroit avec Microsoft. Elon Musk dénonce ce qu’il considère comme une trahison des principes fondateurs. Depuis, Musk multiplie non seulement les critiques mais également les plaintes juridiques contre OpenAI et ses dirigeants. Récemment, il a même présenté une offre de rachat de 97,4 milliards de dollars pour reprendre le contrôle de la structure dirigeante (à modèle non lucratif), offre qui a été catégoriquement rejetée par le Board de la jeune pousse.

Un juge américain rejette la demande d’Elon Musk contre OpenAI mais accélère le procès

Après un premier revers, Elon Musk vient une nouvelle fois de voir sa demande rejetée sans pour autant que la justice américaine ne mette fin à la bataille. La juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté mardi la demande d’injonction préliminaire d’Elon Musk qui visait à bloquer la transition d’OpenAI vers un modèle à but lucratif, tout en acceptant d’accélérer la procédure judiciaire avec un procès prévu dès l’automne 2025.

Dans sa décision rendue à Oakland en Californie, la magistrate a estimé que le milliardaire n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour justifier une mesure d’urgence.

Elle a néanmoins souligné l’importance des enjeux derrière cette affaire de conversion d’OpenAI de structure non lucrative à entreprise lucrative. Elle a en effet rappelé qu’un « préjudice irréparable est subi lorsque l’argent public est utilisé pour financer la conversion d’une organisation à but non lucratif en entreprise commerciale« . Tout le cœur du sujet qui voit d’ailleurs également la FTC américaine s’opposer à cette conversion, est de savoir si oui ou non « l’argent public » a été dépensé.

OpenAI, qui a salué la décision dans un communiqué, affirme que cette action en justice « a toujours été une question de concurrence« , Musk ayant lancé xAI, une startup rivale, en 2023. L’entreprise considère sa transformation en entité commerciale comme essentielle pour lever davantage de capitaux dans la coûteuse course à l’IA. OpenAI avait d’ailleurs dévoilé l’an dernier que, contrairement à ses affirmations, Elon Musk avait cherché un temps à fusionner OpenAI dans Tesla. Et que c’est le refus de cette offre qui avait entraîné le départ de Musk et non les intentions lucratives d’OpenAI.

Mais les avocats d’Elon Musk n’en ont pas fini avec OpenAI. « Nous nous réjouissons qu’un jury puisse bientôt confirmer qu’Altman a accepté les contributions caritatives de Musk en sachant pertinemment qu’elles devaient être utilisées au bénéfice du public plutôt que pour son propre enrichissement, » explique ainsi Marc Toberoff, avocat de Musk. Bref la bataille continue et cette sage IT va connaître bien d’autres épisodes, c’est déjà une certitude.

