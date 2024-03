En début de semaine, Elon Musk surprenait une nouvelle fois l’univers de la Tech par l’une de ses « fantaisies » dont il a seul le secret : il annonçait porter plainte contre OpenAI, dont il fut l’un des fondateurs avant de s’en retirer en 2018 pour violation des principes fondateurs. Hier, la jeune pousse qui a démocratisé l’IA générative lui répondait ouvertement et donnait sa vision de l’affaire…

OpenAI a donc officiellement réagi à la procédure juridique lancée par son ancien co-fondateur et financier des premiers mois, Elon Musk. Ce dernier accuse la startup d’avoir rompu son engagement en faveur d’une IA œuvrant pour le bénéfice de l’humanité et de se focaliser sur le développement d’une AGI aux seules fins lucratives de Microsoft. Outre la publication en open-source de tous ses produits et de toutes ses recherches, Elon Musk demande le licenciement de Sam Altman (le CEO d’OpenAI) et la rupture des relations entre la startup et Microsoft (Elon Musk accusant OpenAI d’être devenue de facto une filiale de Microsoft).

On s’en doute, OpenAI est bien décidée à se défendre et à faire en sorte que toutes les plaintes déposées par Elon Musk et ses avocats soient purement et simplement rejetées.

Et pour cela, OpenAI est allé jusqu’à publier des captures d’écran de conversations emails entre Elon Musk et d’anciens membres du board d’OpenAI dont Ilya Sutskever figure de proue du renvoi de Sam Altman d’OpenAI puis de sa réhabilitation lors des carambolesques péripéties de novembre 2023.

Dans une longue publication signée des principales têtes historiques d’OpenAI y compris Ilya Sutskever (pourtant démis du board après les événements de 2023), la startup présente ses contre-arguments et démonte les affirmations du fantasque milliardaire.

Les responsables de la startup créatrice de ChatGPT expliquent que très tôt tous les responsables, Elon Musk compris, ont pris conscience qu’il faudrait à OpenAI des milliards de dollars pour arriver à ses fins et que ces milliards ne se trouveraient pas sans créer une entité profitable. Ils expliquent que non seulement Elon Musk était d’accord avec cette analyse et qu’il a alors essayé de fondre OpenAI dans Tesla. Face au refus de ces acolytes d’alors, Elon Musk a préféré quitter OpenAI en affirmant que « votre probabilité de succès est de Zéro » et en indiquant sa volonté dès lors « de construire une AGI concurrente à celle d’OpenAI au sein de Tesla ».

Pour contrer l’argumentation d’Elon Musk selon laquelle il a toujours été prévu de proposer en open source les modèles, OpenAI dévoile un échange email entre le milliardaire et le cofondateur Ilya Sutskerver. Ce dernier écrit à Elon Musk « Au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la construction de l’IA, il sera logique de commencer à être moins ouvert. ‘Open’ dans OpenAI signifie que tout le monde devrait bénéficier des fruits de l’IA une fois qu’elle est construite, mais il est tout à fait acceptable de ne pas partager la science sous-jacente… ». Ce à quoi Elon a répondu d’un simple « Yup », témoignant de son accord avec cette vision peu partageuse, notamment motivée par la crainte de voir des esprits malins s’emparer de la technologie à des fins malveillantes.

Enfin, OpenAI rappelle veiller activement à ce que ses technologies soient accessibles au plus grand nombre et que nombre d’entre elles sont publiées en open-source. Par ailleurs, OpenAI estime respecter sa vision d’origine notamment en rendant gratuitement disponibles ses technologies à des pays comme l’Albanie (pour accélérer son adhésion à l’UE) ou à des organisations comme « Digital Green » qui aide les fermiers en Inde et au Kenya.

Le message public se termine par une dernière remarque : « Nous sommes tristes d’en arriver là avec quelqu’un que nous avons profondément admiré – quelqu’un qui nous a incités à viser plus haut, qui nous a dit que nous échouerions, qui a lancé un concurrent [NDLR : Grok], puis qui nous a poursuivis lorsque nous avons commencé à faire des progrès significatifs sans lui dans la mission d’OpenAI ».

Probable que cette histoire se finisse au final par un accord secret bien loin du tapage médiatique ouvertement déclenché par le milliardaire.

