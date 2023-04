Elon Musk n’en est plus à une contradiction près : une semaine il signe une lettre ouverte réclamant la mise en pause des recherches sur l’IA, celle d’après il crée une nouvelle entreprise pour créer une IA « à la Elon »…

L’homme n’a que faire des contradictions. On l’a vu récemment lors de ces atermoiements autour du rachat de Twitter. On le voit une nouvelle fois avec l’intelligence artificielle.

À peine plus d’une semaine après avoir co-signé une lettre de Future Life réclamant une pause « d’au moins six mois » dans le développement de l’IA, Elon Musk crée une société dénommée « X.AI Corp » ayant vocation à développer une nouvelle IA dénommée « TruthGPT ».

Elon Musk précise que « ce sera une IA à la recherche de la vérité maximale ». Elle aura pour but d’essayer de comprendre « la nature de l’univers » parce que, selon le créateur de Tesla et SpaceX, c’est la « meilleure voie vers la sécurité de l’IA car une IA qui se soucie de l’univers a peu de chances d’anéantir les humains, parce que nous sommes une partie intéressante de l’univers… ». À moins bien sûr, qu’au final, l’IA ne soit pas du même avis qu’Elon Musk et ne nous considère que comme ‘un détail’ ou alors qu’elle trouve plus amusant de détruire carrément tout l’univers…

Selon le Financial Times, Elon Musk aurait déjà convaincu deux anciens de DeepMind (la startup d’Alphabet/Google spécialisée dans les IA), Manuel Kroiss et Igor Babuschkin, de rejoindre « X.AI » et aurait déjà commandé 10.000 GPU pour bâtir le système capable d’entraîner une telle IA.

Certes, Elon Musk, continue de penser que l’IA a « le potentiel de détruire la civilisation » et continue d’appeler à la création d’un régulateur pour le secteur. Pour autant, selon lui, son « TruthGPT » chercherait à protéger les humains un peu comme les humains cherchent désormais à protéger l’habitat des chimpanzés. Okay, la comparaison fait froid au dos et inquiète encore plus qu’elle ne rassure. D’un autre côté, il y a bien de dangereux farfelus qui trouvent amusant de créer en open source « ChaosGPT » pour détruire l’humanité.

On rappellera que ce n’est pas tant l’IA qui – tout au moins dans son développement actuel – présente un véritable danger. Mais bien davantage les êtres humains et l’usage qu’ils en font.

