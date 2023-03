Hier soir, Microsoft a annoncé Security Copilot, une énième IA conversationnelle basée sur GPT-4 d’OpenAI et ses propres technologies. Après avoir intégré l’IA dans les outils collaboratifs, dans l’ERP et dans le CRM, l’éditeur l’intègre désormais à la cybersécurité.

Surprise… Après Bing Copilot, Microsoft 365 Copilot et Dynamics 365 Copilot, Microsoft a encore une autre IA conversationnelle basée sur GPT-4 à dévoiler et un nouveau secteur à infiltrer : la cybersécurité !

L’éditeur a annoncé la disponibilité en Preview limitée de « Microsoft Security Copilot ». Cette IA combine GPT-4 à un cyber-modèle exclusif de Microsoft entraîné avec les milliards de signaux quotidiennement reçus par les plateformes Cloud de Microsoft et par ses outils de sécurité Microsoft Sentinel et Microsoft Defender.

Cette combinaison permet ainsi aux analystes en cybersécurité de discuter directement en langage naturel avec une IA pour analyser des flux de donnée, déchiffrer des codes sources, dénicher des signaux de compromission jusqu’ici restés non détectés. Dit autrement, ce Copilot s’adresse vraiment à ces spécialistes de la cybersécurité qui passent leurs journées à explorer les journaux et autres flux de données en quête de compréhension de pourquoi certaines alertes sont levées ou encore à essayer de déterminer si tel fichier ou tel email présente un risque de sécurité.

Quand les cyber-analystes cherchent conseil auprès de l’IA

L’IA étant capable d’analyser des flux de données et des codes informatiques en un clin d’œil, ces experts gagnent du temps dans leurs analyses et permettent ainsi à leur entreprise de se montrer plus réactive face aux attaques en cours.

Selon Microsoft, sa nouvelle IA « Security Copilot » inaugure une nouvelle approche dans la cybersécurité. « Les organisations ont désormais accès à des capacités d’IA de sécurité d’une profondeur et d’une ampleur inégalées » explique Microsoft pour qui Copilot permet :

– d’aider les analystes à réaliser des analyses les plus complexes,

– d’obtenir une visibilité et une veille permanente sur les menaces, afin de garantir que les équipes de sécurité disposent des connaissances les plus récentes sur les attaquants, leurs tactiques, leurs techniques et leurs procédures ;

– de profiter d’une liste croissante de compétences et de commandes uniques qui élèvent l’expertise des équipes de sécurité et placent la barre plus haut, même avec des ressources limitées.

Une vidéo résume ce potentiel :