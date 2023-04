AWS a mis du temps mais se positionne lui aussi sur les IA génératives. Amazon Bedrock est un ensemble de nouveaux services dédiés aux AI génératives qui permet notamment d’accéder facilement à différents modèles d’IA génératives via une API commune.

Amazon en général et AWS en particulier n’ont pas pour habitude de dévoiler bien à l’avance leurs plans, préférant avoir du concret suffisamment mature à mettre entre les mains des développeurs au moment des annonces. Et le leader du cloud n’a pas non plus la réputation de faire les choses à moitié. Autant dire que son arrivée dans le bruyant marché de l’IA générative ne peut ni passer inaperçue ni être prise à la légère. Avec Amazon Bedrock, AWS s’offre de quoi venir sérieusement concurrencer Google Cloud et ses récentes annonces d’IA générative dans le cloud mais aussi Azure avec son très médiatisé partenariat OpenAI.

Et Amazon frappe fort même si ses outils sont d’abord destinés aux développeurs et ne sont pas directement accessibles aux utilisateurs lambdas.

BedRock : Une API, de multiples IA génératives

Le cœur de l’annonce du jour se nomme Amazon Bedrock. Sa vocation est de favoriser la mise à disposition de ce que l’éditeur appelle les « Foundation Models » ou FMs, ces modèles IA qui servent de fondations aux IA. Les LLM (Large Language Models) comme GPT-3, BLOOM ou LaMBDA sont sans doute les FMs les plus connus aujourd’hui. S’y ajoutent des modèles comme DALL-E 2 ou Stable Diffusion pour la génération, eux aussi étant comme des FMs.

Avec Amazon Bedrock, les développeurs ont accès à tout un ensemble de FMs avec une seule et même API. C’est simple, pratique et puissant. Les modèles de AI21 Labs (comme le LLM Jurassic-2), de Anthropic (avec son LLM Claude), de Stability AI (modèles de génération d’image Stale Diffusion 2.x) sont d’ores et déjà accessibles via BedRock.

À ces modèles tierces, AWS y ajoute sa propre famille de modèles développés en interne dénommée Amazon Titan et qui comprend pour l’instant un modèle de traitement du langage naturel et un modèle qui convertit le langage en représentations numériques.

Outre cet accès simplifié à tout un ensemble de modèles très performants, Bedrock présente deux atouts :

– Avec son expérience serverless, Bedrock permet aux clients de facilement trouver et exploiter le modèle le plus adapté à leur scénario métier sans avoir à gérer d’infrastructure.

– Bedrock permet de personnaliser les modèles avec une aisance rarement rencontrée : il suffit d’indiquer à Bedrock de s’appuyer sur quelques exemples étiquetés et placés dans Amazon S3 pour affiner le modèle et le personnaliser à une tâche particulière.

CodeWhisperer, un concurrent pour GitHub Copilot

Par ailleurs, Amazon a profité du lancement de Bedrock pour annoncer la « General Availabilty » d’Amazon CodeWhisperer, son IA assistante de programmation qui génère des suggestions de code en temps réel à partir des commentaires des développeurs exprimés en langage naturel. En bêta depuis plusieurs mois, CodeWhisperer est considéré comme le principal concurrent de GitHub Copilot. La « GA » de CodeWhisperer s’accompagne de nouveautés. Non seulement l’IA est désormais intégrée dans la console AWS Lambda (pour développer des fonctions serverless), mais elle est désormais capable de générer du code dans une quinzaine de langages informatiques : Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Go, Kotlin, Rust, PHP, SQL et quelques autres. Selon Amazon, « CodeWhisperer est le moyen le plus précis, le plus rapide et le plus sûr de générer du code pour les services AWS, notamment Amazon EC2, AWS Lambda et Amazon S3 ». Par ailleurs CodeWhisperer intègre directement des fonctionnalités de scan et analyse de vulnérabilités de sécurité.

Et des instances EC2 spécialement pour les IA génératives

Enfin, AWS a confirmé la « general availibility » de Amazon EC2 Trn1n et Inf2, de nouvelles instances optimisées pour l’IA générative, alimentées respectivement par les accélérateurs maison « AWS Trainium » et « AWS Inferentia2 », qui, selon le leader du cloud, « offrent les meilleures performances et le meilleur rapport qualité-prix du cloud ».

Bref, Amazon s’est réveillé et frappe un grand coup. Certes, les modèles Titan sont uniquement disponibles sur invitation dans un premier temps. Mais les choses ont désormais l’air de bouger aussi très vite chez AWS désormais. De quoi insuffler toujours plus d’IA dans les logiciels et services des entreprises…

Pour en savoir plus : Explore Generative AI – Use Cases and Solutions – AWS

À lire également :