Le leader européen du Cloud public, OVHcloud, gonfle petit à petit son offre PaaS et lance AI Deploy, un service destiné à simplifier le processus de déploiement de modèles et applications d’intellifence artificielle (IA).

Désormais bien achalandé en services IaaS de toutes sortes, y compris dans le quantique, OVHcloud concentre désormais un peu plus ses efforts sur les services PaaS avec en ligne prioritaire la donnée et l’IA. Pour compléter ces services AI Notebooks (pour la création et l’exécution des notebooks) et AI Training (pour lancer l’entraînement de modèles sans se soucier du fonctionnement de l’infrastructure), le fournisseur de cloud lance AI Deploy, un service managé qui simplifie le déploiement en production de modèles et applications IA.

L’éditeur rappelle que le déploiement de modèles ou d’applications IA est souvent complexe et coûteux parce qu’il nécessite de mettre en place de lourdes infrastructures, de définir et gérer les API d’accès, de gérer les montées en charge, etc. AI Deploy vise à totalement masquer cette complexité.

AI Deploy s’intègre dans le tableau de bord commun aux solutions IA d’OVHcloud, offrant une vue globale sur les paramètres et l’état des solutions IA.

AI Deploy promet une véritable prévisibilité des coûts grâce à un modèle de prix unique basé sur une facturation à l’usage et sans engagement, avec un nombre illimité d’appels et un paiement uniquement aux ressources GPU et CPU utilisées. S’y ajoutent cependant les coûts de registre hébergeant les images des conteneurs Docker à déployer et les coûts de stockage des données.

AI Deploy est conçu pour le déploiement de modèles ou d’applications depuis l’espace client, l’API OVHcloud ou une interface en ligne de commandes. Cette solution vide en premier lieu les startups, les sociétés technologiques et les consultants IA, et leur propose une expérience simple et fluide qui profite du cloud de confiance OVHcloud garantissant la confidentialité des données.

