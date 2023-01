Le leader européen OVHcloud annonce Metal Instances, un service incluant paiement à l’usage et support de l’Infrastructure-as-Code, sur du Bare-Metal.

Le français OVHcloud commence la nouvelle année avec une offre originale renouvelant ses services de serveurs « bare metal » dans le cloud. Baptisée Metal Instances, ces nouvelles offres supportent les possibilités liées à l’infrastructure as code (IaC) sur des serveurs dédiés et proposent ainsi de combiner la puissance du « bare metal » à toute l’automatisation du cloud. Elles sont facturées à l’heure d’utilisation suivant un modèle de paiement à l’usage. Conformément à ses engagements en matière de prévisibilité des coûts, OVHcloud garantit que sa tarification intègre bien à la fois le trafic entrant et sortant.

S’exécutant à 100% sur des serveurs dédiés, les Metal Instances prennent en charge un déploiement à la demande via l’API standard OpenStack et peuvent être intégrées dans l’écosystème Public Cloud complet des services OVHcloud. Ces instances peuvent donc être déployées aussi aisément que des VM via des scripts ou des outils d’Infrastructure as Code. Les clients bénéficient d’un contrôle complet du matériel et d’un accès plein et entier aux ressources CPU.

L’offre se décline en trois configurations. Chaque instance profite d’un lien 1 Gbit/s garanti sur le réseau public et de 2 Gbit/s sur le réseau privé.

BM-S1 avec Intel Xeon-E 2274G (4C/8T), 2x 960 Go SSD pour un prix horaire de 0,5 euros

avec Intel Xeon-E 2274G (4C/8T), 2x 960 Go SSD pour un prix horaire de 0,5 euros BM-M1 avec Intel Xeon-E 2288G (8C/16T), 2x 960 Go SSD pour un prix horaire de 0,85 euros

avec Intel Xeon-E 2288G (8C/16T), 2x 960 Go SSD pour un prix horaire de 0,85 euros BM-L1 avec AMD EPYC 7371 (16C/32T), 2x 960 Go SSD pour un prix horaire de 1,45 euros

« De la création de nos propres serveurs dédiés Bare Metal à la disponibilité des Metal Instances, l’offre Bare Metal nous permet désormais de répondre à tous les besoins imaginables de calcul dans le cloud » explique Thierry Souche, Chief Technical Officer pour OVHcloud.

Pour le moment, les trois instances BM-S1, BM-M1 et BM-L1 sont disponibles en France, Allemagne, Angleterre, Canada et Pologne.

À lire également :