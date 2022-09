L’acteur européen OVHcloud complète son offre « Bare Metal » avec des serveurs plus performants et embarquant plus de densité.

OVHcloud étoffe ses gammes de serveurs dédiés proposés en « Bare Metal » (comprenez non virtualisés) avec de nouvelles solutions plus performantes à la fois en termes de puissance de calcul et de capacités de stockage. L’objectif est d’abord d’étendre sa gamme vers le haut pour suivre les besoins des entreprises de plus en plus demandeuses de ce type de solutions notamment pour leurs projets data.

Selon les cas d’usage de prédilection, les nouveaux serveurs embarquent les dernières générations de processeurs « datacenter » d’AMD et d’Intel :

* Les Bare Metal Scale-7 sont équipés d’un processeur AMD EPYC 7763 de 64 cœurs et 128 threads (Epyc 3ème génération à cœurs Zen 3) pour supporter des workloads intensifs comme ceux impliquant du HPC (High Performance Computing). Ils ciblent également les environnements de virtualisation et de conteneurisation.

* Les Bare Metal Advance-6 incluent des processeurs Intel Xeon Scalable de troisième génération (Xeon Gold 6312U en 24 cœurs et 48 threads) dotés de la technologie Intel SGX. Celle-ci répond aux enjeux spécifiques du Confidential Computing notamment dans les cas d’usage nécessitant une haute confidentialité des données même à l’exécution dans des domaines comme la Défense ou la Santé.

* Autre nouveauté, le nouveau serveur HGR-STOR-2 cible les besoins de stockage et d’archivage de données en particulier pour les grands comptes et les institutionnels. Sa capacité en la matière peut atteindre un maximum de 1,4 pétaoctets. Pour cela, la machine peut combiner jusqu’à 102 disques SAS de 14 To et 4 disques SSD de 3,2 To. Une configuration qui allie forte densité, hautes performances et un accès aux données avec un très faible temps de latence. Le HGR-STOR-2 bénéficie d’une connexion privée à très haut débit (100 Gbps garantis) pour s’intégrer à un cluster ou à des produits et services OVHcloud.

* OVHcloud ne focalise cependant pas uniquement ses efforts sur le haut de gamme. L’hébergeur inaugure également une nouvelle offre de serveurs Bare Metal d’entrée de gamme : l’offre Bare Metal RISE. L’offre démarre à 47,49 €/mois (avec Intel Xeon E3 à 4 cœurs, 32 Go de RAM, 2 disques SSD 480 Go en soft Raid) et vise aussi bien l’hébergement de sites Web que l’hébergement de serveurs de jeux ou des besoins basiques de virtualisation (avec une offre Rise-4 à processeurs AMD 16 cœurs et Rise-5 à processeurs Xeon Silver 24 cœurs).

Les serveurs Bare Metal Scale-7, Advance-6 et HGR-STOR-2 sont immédiatement disponibles en France. L’offre Scale-7 est également disponible en Angleterre, Allemagne et Pologne et les serveurs Advance-6 sont disponibles dans les datacenters en Europe et au Canada.

Les offres Rise sont disponibles en France, Angleterre, Allemagne, Pologne et Canada auxquelles s’ajoutent deux offres « Rise-APAC » (Australie et Singapour).

Pour en savoir plus :Serveur dédié | Serveurs Bare metal | OVHcloud

À lire également :