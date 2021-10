OVHCloud, spécialiste mondial du cloud, enrichit son offre DBaaS et annonce la disponibilité générale de Managed Databases for MongoDB, mais également des versions beta gratuites pour MySQL, PostgresSQL, Redis et Kafka.

Les solutions de bases de données managées offrent aux développeurs la possibilité de ne plus se soucier de la configuration des bases de données, de leur mise en place et de leur maintenance, ni même des sauvegardes et de l’infrastructure matérielle nécessaires pour faire fonctionner le service en toute sécurité. Elles sont compatibles avec toutes les solutions OVHcloud mais aussi l’infrastructure sur site des entreprises.

A noter, l’offre est disponible dès à présent et sur toutes les régions, sauf aux USA. Les version béta gratuites seront accessibles à partir de la mi-octobre.