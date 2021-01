On n’attendait plus que la confirmation officielle après les allusions de Guillaume Poupard lors de sa conférence aux Assises de la Sécurité en octobre et les révélations faites ici et là durant l’OVHcloud Ecosystem Experience en novembre…

Quelques jours à peine après l’échéance de « fin de l’année » annoncée ici et là, c’est désormais chose faite : OVHcloud a officiellement obtenu cette semaine la très recherchée et exigeante certification SecNumCloud de l’ANSSI !

Cette reconnaissance atteste du plus haut niveau de sécurité informatique, selon les recommandations de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), pour l’hébergement de données sensibles et stratégiques dans le cloud sur le territoire français.

Comme annoncé en novembre, cette certification concerne deux nouvelles régions Hosted Private Cloud opérées au sein de deux nouveaux datacenters localisés à Roubaix et Strasbourg.

Ces nouveaux datacenters ont été spécifiquement construits pour se conformer aux référentiels de l’ANSSI et offrir des procédures de sécurité physique, organisationnelle et contractuelle renforcées.

Ils garantissent une robustesse testée, éprouvée et certifiée vis-à-vis des cyberattaques, ici optimisée avec des systèmes d’information dédiés et isolés (physiquement et logiquement) des autres services proposés par OVHcloud. Ils bénéficient de l’aptitude des équipes IT d’OVHcloud à identifier et maîtriser les menaces cyber via la mise en place d’un périmètre dédié et d’un niveau de support personnalisé.

En outre, ces datacenters offrent des garanties en ce qui concerne la confidentialité et la protection des données, avec un accès aux infrastructures réservé à un personnel OVHcloud restreint et exclusivement européen. Les données clients sont stockées et sauvegardées en France. Elles ne sont bien sûr en aucun cas transférables hors Union Européenne et ne sont soumises à aucune loi extraterritoriale non-européenne.

OVHcloud rejoint ainsi le club ultra-fermé des prestataires cloud certifiés SecNumCloud avec 3DS Outscale et OODrive. Originalité, parce que l’offre « Hosted Private Cloud » est hébergée au sein d’une infrastructure VMware, c’est la première fois que l’éditeur américain se retrouve ainsi au cœur d’une certification SecNumCloud.

« La qualification SecNumCloud constitue une grande fierté pour nos équipes qui s’investissent largement et quotidiennement pour démontrer l’excellence qu’OVHcloud souhaite délivrer à ses clients et son écosystème. Le fruit de ce travail passionné offre aujourd’hui une nouvelle opportunité, pour les organisations, de protéger leurs données stratégiques dans un cloud proposant le plus haut niveau de confiance et situé sur le sol français », s’enthousiasme Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.