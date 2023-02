L’ESN spécialisée en logiciels libres Alter Way signe un partenariat avec OVHcloud. Les deux acteurs français misent, sans surprise, sur la « souveraineté » pour aider les organisations à se déployer des solutions dans le cloud.

Filiale du groupe Smile (depuis son acquisition en 2021), Alter Way est une authentique ENL (Entreprise du Numérique Libre) qui, depuis son origine, s’est construite grâce et autour des logiciels et plateformes Open Source. Un choix qui fait partie intégrante de son ADN et un engagement que l’accompagnement des clients vers le cloud n’a pas émoussé.

Il est, dès lors, presque surprenant de ne voir Alter Way se rapprocher que maintenant d’OVHcloud qui apparaît comme un interlocuteur très naturel pour cette ENL qui s’est jusqu’ici publiquement plutôt montrée alignée sur les choix de l’état en matière de cloud souverain.

Le partenariat signé cette semaine entre Alter Way et OVHcloud cible en particulier les organisations publiques et les OIV désireuses de gérer leurs données sensibles dans un cloud présentant des garanties de souveraineté. Le stockage comme le traitement des données se fera exclusivement en France dans le cadre de cette offre qui se veut également respectueuse de l’environnement. Les deux entreprises sont d’ailleurs signataires de Planet Tech’Care, une initiative pour un numérique plus « responsable » désormais bien connue des DSI.

“ Grâce à ce partenariat stratégique, nous renforçons notre offre d’hébergement souverain tout en nous associant avec un acteur de référence du numérique responsable “ explique Thomas Wagner, Directeur des offres et des partenariats Alter Way.

Ce partenariat permet à Alter Way de proposer une offre innovante, performante et responsable allant de la création d’infrastructures vertueuses, en passant par leur infogérance tout en garantissant le traitement des données en France qui repose sur :

– La conception et le déploiement d’architectures Open Source sur le cloud public

– Un hébergement web souverain haute disponibilité, scalable et sécurisé

– Une infogérance 24/7/365 via les équipes Alter Way Cloud management certifiées ISO 27001 & HDS

– Une expertise reconnue en DevOps et chaîne d’intégration.

Ce partenariat permet également à Alterway de disposer du statut Advanced Partner d’OVHcloud, le deuxième niveau de partenariat sur les trois proposés par l’hébergeur français.

