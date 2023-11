Voilà une IA qui ne devrait pas manquer de faire quelques vagues dans l’océan des IA génératives. S’appuyant sur un nouveau modèle LLM, elle se veut aussi sarcastique qu’Elon Musk et nourrie aux contenus de X (ex Twitter)…

Si vous pensiez que le monde de l’intelligence artificielle avait atteint son apogée avec des chatbots au vocabulaire soigné et à l’expression aisée, détrompez-vous. Elon Musk, l’homme qui vise Mars mais a atterri sur Twitter, a officialisé la première IA de sa nouvelle startup xAI. Dénommé Grok AI, ce prototype d’IA conversationnelle semble bien avoir été bercé à l’esprit de rébellion et à l’humour sarcastique du milliardaire. « Ne cherchez pas à l’utiliser si vous n’avez pas d’humour » alerte déjà le site Web de la startup.

Grok AI promet ainsi de répondre à vos questions, qu’elles soient ouvertes, étranges, épicées ou même « interdites » selon les filtres bienveillants des autres IA façon ChatGPT et BingChat. Cette IA se définit elle même comme « L’IA conversationnelle pour comprendre l’univers« . A première vue, bonne nouvelle, elle répond autre chose que « 42 » à vos questions (cf. Le Guide du Routard Galactique).

En soi, voilà qui est déjà inquiétant. Mais ce qui l’est encore plus, c’est une petite phrase de sa documentation : « Grok s’appuie sur la connaissance temps-réel du monde via X (ex Twitter) »… Horreur, malheur… Voilà qui nous promet une IA à la fois complotiste, paranoïaque et dont le savoir se compose principalement de fake news. Génial !

Pour ceux qui se délectent de chiffres, Grok a été entraîné avec 33 milliards de paramètres. Comparé aux 70 milliards de LLaMA 2, on pourrait croire que Grok est le petit frère qui a encore du lait sur le menton. Mais détrompez-vous, Grok est sorti de l’école de la vie avec un « C » (avec un score de 59%) à un examen de maths de 2023. Pas de quoi frimer lors des réunions de famille entre IA, certes, mais quand même mieux que Claude-2 et ses 55% et finalement pas si éloigné de GPT-4 et sa note « B » (score de 68%). Le modèle Grok-1 dispose d’une fenêtre contextuelle de 8.192 tokens (loin des 32.000 de GPT-4 et des 100.000 de Claude 2).

Le nouveau joujou « sans filtre » d’Elon Musk est actuellement en beta pour quelques heureux élus aux États-Unis. Vu ses caractéristiques actuelles, il est bien peu probable qu’un accès européen soit autorisé sous peu.

Alors, est-ce que Grok sera vraiment l’IA qui vous dira tout ce que les autres n’osent pas ? Difficile à dire. Mais avec un tel pédigré, Grok semble bien mal aligné avec « la déclaration de Betchley Park » signée par 28 pays la semaine dernière suite à la conférence « AI Safety Summit » organisée par le Royaume-Uni et à laquelle assistait pourtant le même Elon Musk.

À lire également :