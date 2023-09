Anthropic s’inspire d’OpenAI et son ChatGPT Plus pour proposer avec « Claude Pro » une version payante boostée de sa nouvelle IA conversationnelle Claude 2.

OpenAI avait rapidement décliné son projet gratuit ChatGPT en version payante agrémentée de nouveautés dénommée ChatGPT Plus. Cette version plus reste toujours le seul moyen pour les utilisateurs avancés de l’IA conversationnelle d’accéder au modèle GPT-4, aux plugins et à la fonctionnalité Code Interpreter. Et la formule marche au point d’inspirer la concurrence.

Anthropic est souvent présentée comme la principale startup concurrente d’OpenAI. Cet été, elle a lancé « Claude 2 » la nouvelle version de son IA conversationnelle concurrente directe de ChatGPT. Claude 2 se démarque – tout au moins sur le papier – de ChatGPT par une fenêtre contextuelle bien plus large (100.000 tokens contre 32.000 pour GPT4) qui lui permet donc d’analyser ou générer des documents plus importants, par des capacités de raisonnement complexe plus étendues et par une célérité accrue pour produire ses résultats plus rapidement que ChatGPT.

Anthropic annonce cette semaine le lancement de « Claude Pro » version payante de son IA « Claude 2 ». Pour 20$ (un tarif aligné sur celui de ChatGPT Plus), l’offre promet 5 fois plus de capacité d’échanges (la version gratuite n’autorise qu’une vingtaine d’échanges toutes les 8 heures), un accès prioritaire à l’IA pour des réponses plus instantanées, la possibilité de poser plusieurs questions en même temps, la possibilité d’envoyer des fichiers à analyser valides durant toute la session évitant d’avoir à le réenvoyer à chaque question.

Reste un bémol de taille : Probablement pour s’éviter tout problème de RGPD, Claude Pro (tout d’ailleurs comme le gratuit Claude 2) n’est accessible qu’aux utilisateurs Américains et Anglais.

