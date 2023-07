L’un des principaux concurrents d’OpenAI et de son ChatGPT, Anthropic, lance la version 2 de son LLM « Claude » désormais capable d’analyser, résumer ou rédiger des romans entiers…

Fondé par deux anciens d’OpenAI il y a deux ans, Anthropic est considéré comme l’un des principaux concurrents du créateur de ChatGPT. La startup est déjà valorisée à 4,1 milliards de dollars après avoir depuis mars dernier réalisé 2 tours de table à hauteur de 750 millions de dollars. La startup est d’ailleurs tellement prise au sérieux aux USA qu’elle faisait partie des 4 « leaders » (avec Google, OpenAI et Microsoft) invités à la Maison Blanche pour discuter des risques des IA et de l’urgence de définir un cadre légal.

L’éditeur est connu pour son chatbot Claude, un concurrent de ChatGPT, Bing Chat et Google Bard, lancé en mars dernier mais jusqu’ici uniquement accessible à des développeurs triés sur le volet et inscrit à une liste d’attente (longue de 350 000 demandes). A l’époque, la startup présentait son IA comme « un assistant IA de nouvelle génération basé sur les recherches d’Anthropic en matière de formation de systèmes IA utiles, honnêtes et inoffensifs. Accessible via l’interface de chat et l’API de notre console de développement, Claude est capable d’effectuer une grande variété de tâches conversationnelles et de traitement de textes tout en conservant un haut degré de fiabilité et de prévisibilité ».

Avec Claude 2 lancé cette semaine, Anthropic veut apporter une alternative crédible à ChatGPT Plus et son modèle GPT-4. « Claude 2 a des performances améliorées, des réponses plus longues, et est accessible via l’API ainsi qu’un nouveau site web bêta orienté vers le public, claude.ai. Nos utilisateurs nous ont dit qu’il était facile de converser avec Claude, qu’il expliquait clairement sa pensée, qu’il était moins susceptible de produire des résultats nuisibles et qu’il avait une mémoire plus longue » explique l’éditeur dans un billet de blog.

Fini donc la liste d’attente et la sélection sur le volet, Claude 2 est accessible à tous, enfin presque puisque en réalité seuls les internautes américains et anglais y ont accès. Le reste de l’Europe devra attendre comme cela a longtemps été le cas avec le Bard de Google (disponible en France depuis le 13 juillet), RGPD oblige.

Claude 2 se veut le plus robuste possible et moins victime d’hallucinations que ses concurrents (même si Claude 2 en souffre quand même lui aussi). Mais la principale différence semble être sa fenêtre d’analyse. Là où ChatGPT est limité à 3000 mots (dans sa version gratuite, 32.000 dans sa version Plus GPT-4), Claude 2 serait par exemple capable de résumer un ouvrage de plus de 75 000 mots (soit un roman complet).

Selon les premiers retours, la qualité de réponse de Claude 2 se situerait entre ChatGPT et ChatGPT Plus mais c’est surtout sa capacité à absorber de grandes quantités de données à analyser qui séduirait aujourd’hui les clients potentiels d’Anthropic.

