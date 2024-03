Mais quelle nouvelle mouche l’a encore piqué ? Le fantasque milliardaire Elon Musk poursuit en justice la startup OpenAI – créatrice de ChatGPT – startup qu’il a aidé à fonder au départ en 2015 avant de la quitter dès 2018.

Ce n’est un secret pour personne, il y a bien longtemps que le torchon brûle entre Elon Musk et les deux autres co-fondateurs de OpenAI, Sam Altman et Greg Brockman.

Et l’on apprend cette semaine qu’Elon Musk a décidé de traîner en justice OpenAI et son CEO Sam Altman pour avoir abandonné leur mission d’origine, à savoir développer sans profit une intelligence artificielle pour le bien de l’humanité.

Selon Elon Musk, la création d’une filiale commerciale en 2019 et les accords qui ont suivi avec Microsoft (et son engagement à hauteur de 13 milliards de dollars) constituent une rupture de contrat et une violation de ses obligations. Pour Elon Musk, OpenAI s’est détourné de son objectif fondateur de bénéficier à l’humanité.

Elon Musk avait été approché par Greg Brockman et Sam Altman en 2015 pour fonder OpenAI et le milliardaire aurait investi au total 44 millions de dollars dans la startup.

Rappelons qu’Elon Musk a quitté OpenAI en 2018, officiellement parce qu’il trouvait la technologie développée « potentiellement trop dangereuse pour l’humanité ». Depuis, Elon Musk a créé sa propre startup dédiée à l’IA « X.ai » qui a développé un LLM, aussi fantasque que son fondateur, dénommé « Grok ».

Difficile de savoir quelle mouche a réellement piqué Elon Musk qui cherche à la fois à faire virer Sam Altman et à obliger OpenAI à publier en open source GPT-4 et ses futurs modèles. Car, cette action en justice paraît assez complexe.

« Sous son nouveau conseil d’administration, OpenAI n’est pas seulement en train de développer, mais aussi de perfectionner un AGI pour maximiser les profits de Microsoft, plutôt que pour le bénéfice de l’humanité » affirment ainsi les avocats d’Elon Musk.

La démarche d’Elon Musk s’inscrit alors que la FTC américaine, la CMA britannique et la Commission européenne enquêtent chacune de leur côté sur les relations entre Microsoft et OpenAI pour s’assurer qu’il n’y a pas de fusion déguisée.

Mais Elon Musk, lui, demande à la fois qu’OpenAI publie toutes ses technologies actuelles et futures en open source, que ni OpenAI, ni Microsoft, ni Sam Altman ne puissent tirer le moindre bénéfice des ressources « mal utilisées » et enfin que Sam Altman soit viré et l’ancien Board (viré après sa mutinerie de novembre 2023) réhabilité.

Le dernier point étonne plus encore que tous les autres et laisse entrevoir un lien entre Elon Musk et l’invraisemblable épisode de novembre dernier. Elon Musk est-il finalement plus ou moins derrière cet épisode et le procès n’est-il qu’un prolongement des évènements de novembre dernier.

Plusieurs autres questions émergent au passage qui montrent toute la complexité de l’affaire :

– Ne serait-ce pas là une simple vengeance personnelle comme certains employés d’OpenAI semble le dire (officiellement OpenAI n’a pas réagi) ?

– Le départ d’Elon Musk d’OpenAI n’était-il pas lié à une tentative d’incorporer OpenAI dans Tesla ?

– Y-a-t-il la moindre notion de « contrat » justifiant qu’un « contrat » entre OpenAI et Elon Musk a été rompu ?

– Qu’est-ce que l’AGI vient réellement faire dans cette histoire et en existe-t-il une définition suffisamment précise sur laquelle appuyer une décision légale ?

– La volonté d’Elon Musk n’est-elle pas plus simplement d’obliger OpenAI à dévoiler ce sur quoi elle travaille, ce qui risque d’arriver si procès il y ?

– Elon Musk cherche-t-il à récupérer les billes investies (44 millions) dans OpenAI avec un coefficient multiplicateur ? OpenAI pourrait en effet chercher à éviter tout procès avec un accord financier juteux pour Elon Musk.

– Est-ce que les multiples modèles open source publiés par OpenAI (tels que Whisper et autres) ne suffisent pas finalement à justifier les activités « humanitaires » d’OpenAI et à rendre caduque toute l’opération d’Elon Musk ?

Bref, on le voit, cette histoire n’est pas très claire et + sous couvert de défendre l’humanité – pue les coups bas entre anciens amis et les dollars par centaines de millions… De quoi animer les réseaux sociaux et les débats dans les chaumières high-tech durant de longs mois.

À lire également :

Pour revivre l’histoire rocambolesque de Novembre 2023: