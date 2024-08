Trois mois après avoir abandonné une première plainte, l’imprévisible milliardaire Elon Musk a déposé lundi une nouvelle plainte contre OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, et deux de ses fondateurs, Sam Altman et Greg Brockman. Cette action en justice, intentée devant le tribunal du district nord de Californie, marque une nouvelle étape dans le conflit qui oppose Musk à l’entreprise qu’il a cofondée en 2015.

Est-ce la jalousie, l’appât d’une grosse somme d’argent ou une autre motivation qui justifie un tel acharnement d’Elon Musk contre la startup qu’il a cofondé en 2015 et quitté en 2018 bien avant que naisse ChatGPT ?

Il n’est jamais facile de lire dans l’esprit du fantasque milliardaire. En mars dernier, Elon Musk annonçait son intention de poursuivre en justice OpenAI et son CEO Sam Altman pour abandon de la mission initiale, rupture de contrat et non-respect de ses obligations. Le milliardaire demandait la publication en open source de toutes les technologies actuelles et futures d’OpenAI, l’interdiction pour Microsoft de tirer profit de son partenariat avec OpenAI, ainsi que le licenciement de Sam Altman. Mais son dossier était si mal ficelé qu’Elon Musk annonçait en juin retirer sa plainte.

Ce n’était que reculer pour mieux rebondir. Le milliardaire repart à l’assaut dans ce qui ressemble quand même beaucoup à une quête pour récupérer facilement quelques centaines de millions de dollars. Dans sa nouvelle plainte, Musk accuse une nouvelle fois les dirigeants d’OpenAI d’avoir trahi la mission originelle de l’organisation à but non lucratif, en privilégiant les intérêts commerciaux au détriment du bien public. Le milliardaire, qui a quitté OpenAI en 2018, affirme avoir investi des dizaines de millions de dollars et recruté des scientifiques de renom pour l’entreprise, avant d’être « trahi dans des proportions Shakespeariennes » par Altman et ses associés.

Au cœur du litige, la décision d’OpenAI de ne pas publier en open source ses modèles GPT-4 et le partenariat avec Microsoft. Selon Musk, cette stratégie va à l’encontre des promesses initiales de rendre la recherche et la technologie librement accessibles. Il soutient que cette approche permet à OpenAI et Microsoft de générer d’importants profits sans que lui-même en retire le moindre bénéfice malgré son financement originel.

Par ailleurs la plainte vise également à faire annuler le partenariat entre OpenAI et Microsoft alors même que les régulateurs du monde entier scrutent de près cette collaboration.

OpenAI, pour sa part, maintient avoir rendu sa technologie accessible gratuitement à des millions d’utilisateurs. Dans une cinglante réponse en mars dernier, l’entreprise avait partagé des courriels suggérant que Musk aurait été d’accord avec l’évolution commerciale d’OpenAI, tout en gardant sa technologie fermée.

Alors que cette bataille juridique se poursuit, rappelons qu’Elon Musk a fondé l’an dernier sa propre startup d’IA, xAI, qui développe actuellement le chatbot Grok. Le milliardaire est d’ailleurs soupçonné (par CNBC) d’avoir détourné des milliers de GPU Nvidia à l’origine destinés à Tesla pour les besoins de xAI.

Difficile de savoir si cette nouvelle plainte ira jusqu’au bout. Mais l’issue d’un tel procès – s’il venait à aboutir – pourrait potentiellement avoir des répercussions au-delà de l’accord entre OpenAI et Microsoft et sur toute l’industrie de l’IA et la manière dont ces technologies sont développées et commercialisées à l’avenir. À suivre donc…

