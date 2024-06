On ne sait jamais trop quelle mouche pique Elon Musk et l’on n’a certainement jamais vraiment compris pourquoi le fantasque milliardaire intentait un procès à son ancienne startup OpenAI. Finalement, le voir aujourd’hui retirer sa plainte paraît une manœuvre plus censée.

Pour rappel, en mars dernier, Elon Musk annonçait poursuivre en justice à la fois OpenAI et son CEO Sam Altman pour abandon de la mission d’origine, rupture de contrat et violation de ses obligations. Elon Musk exigeait la publication en open source de toutes les technologies actuelles et à venir d’OpenAI, l’interdiction à Microsoft de tirer des profits de son partenariat avec OpenAI et le licenciement de Sam Altman.

Aussi violente que l’attaque, la réponse d’OpenAI le lendemain démontait les accusations une à une, défiait Elon Musk de montrer le contrat qui aurait été rompu, dévoilait des échanges d’emails contradictoires avec le milliardaire alors investisseur principal de la startup et révélait que ce dernier avait cherché à fondre OpenAI dans Tesla et, échouant, avait annoncé créer une startup concurrente pour créer une IA générale. Charmant.

Cette semaine, Elon Musk a finalement abandonné son action en justice contre OpenAI. La rancœur n’en a pas disparu pour autant puisque le milliardaire a parallèlement menacé d’interdire le matériel Apple dans ses entreprises si la firme de Cupertino continuait de lier son Apple Intelligence à OpenAI Pour rappel, l’IA d’Apple peut appeler d’autres IA pour l’aider à compléter des tâches si nécessaires. OpenAI est le premier partenaire mais Apple n’a jamais caché son intention d’en intégrer d’autres. Néanmoins ce partenariat Apple/OpenAI a mis le milliardaire en colère. Peut-être aurait-il préféré que les iPhones s’acoquinent en priorité (en exclusivité ?) avec Grok, l’IA de la nouvelle startup « xAI » d’Elon Musk qui vient de lever 6 milliards de dollars !

Les raisons du retrait d’Elon Musk n’ont pas été expliquées. Mais le procès était mal engagé selon les observateurs américains. Par ailleurs, deux affaires viennent une nouvelle fois ternir cette semaine l’image du milliardaire. D’abord, selon CNBC, Elon Musk aurait dérouté des milliers de GPU Nvidia H100 commandés par Tesla pour les envoyer à sa nouvelle startup xAI.

Ensuite, le Wall Street Journal a dévoilé cette semaine des affaires supposées de harcèlement sexuel entre Elon Musk et plusieurs employées de Space X.

Dit autrement, vu depuis la France, les avocats d’Elon Musk ont probablement des occupations plus urgentes et plus essentielles que l’inutile procès contre OpenAI. Il est d’ailleurs important de préciser que la plainte contre OpenAI ayant été abandonnée sans préjudice, le milliardaire a toute liberté pour de nouveau déposer une plainte à l’avenir ! L’affaire n’est donc pas totalement close…

