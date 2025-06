Plus besoin de contourner les limites et de bidouiller des scripts impossibles à maintenir dans le temps : Fivetran permet enfin d’ingérer n’importe quelle source, avec la même robustesse que ses connecteurs natifs grâce à un SDK qui exploite toute la flexibilité et l’elasticité de sa plateforme. Un atout de plus pour cette plateforme tour de contrôle de tous les mouvements de données…

Avec l’extension de son Connector SDK, Fivetran ouvre la voie à l’intégration de toutes les sources de données, même les plus pointues, tout en conservant la fiabilité et la sécurité de sa plateforme managée. De quoi offrir aux DSI et RSSI un nouveau levier pour unifier, gouverner et sécuriser les flux critiques.

Fivetran est l’un des spécialistes incontestés du mouvement des données. L’éditeur a su imposer sa solution SaaS auprès de groupes comme OpenAI, LVMH ou Spotify grâce à ses quelque 900 connecteurs managés, capables d’aspirer données SaaS, bases SQL ou fichiers vers les grands entrepôts cloud.

Le rachat, début mai 2025, du spécialiste du reverse ETL Census a marqué une étape clé : Fivetran couvre désormais les mouvements de données dans les deux sens — vers, mais aussi depuis, l’entrepôt. L’opération accélère la mue de l’éditeur en plateforme managée de transport bidirectionnel de bout en bout entre n’importe quelle source et n’importe quelle destination.

Désormais, l’éditeur pousse le curseur plus loin : son Connector SDK accepte des connecteurs « faits maison » pour n’importe quelle application, API interne ou système propriétaire, dit autrement vraiment n’importe quelle source. Écrite en Python, la logique applicative tourne sur la même infrastructure élastique que les connecteurs natifs : déploiement, montée en charge, supervision et relance automatique sont pris en charge par Fivetran, sans DevOps ni pipelines bricolés.

« Sans connecteur prédéfini, les équipes finissent souvent par maintenir des scripts devenus ingérables. Avec le Connector SDK, un ingénieur peut désormais créer un connecteur pour n’importe quelle source et bénéficier des mêmes garanties de performance et de fiabilité que nos connecteurs natifs », explique ainsi George Fraser, CEO de Fivetran.

Chez Saint-Gobain, Babacar Seck confirme l’intérêt opérationnel : « Nous pensions rester sur Azure Data Factory pour certaines API, mais le SDK de Fivetran a tout changé. Nous créons nos connecteurs en interne et livrons les données dans Snowflake bien plus vite. »

L’annonce tombe à point nommé : Fivetran la mettra en avant au Snowflake Summit (du 3 au 6 juin) mais aussi au Databricks Data + AI Summit (du 10 au 13 juin), deux rendez-vous où la fiabilité des flux et la gouvernance des données figurent tout en haut de la to-do list des DSI. Et pour les développeurs impatients, un dépôt d’exemples et la documentation complète sont déjà accessibles sur le site de l’éditeur…

