La nouvelle option Hybrid Deployment de Fivetran permet aux entreprises de traiter leurs données sensibles dans leurs propres datacenters, tout en profitant de l’agilité d’une gestion centralisée des pipelines de données via sa plateforme SaaS.

Fivetran est le grand spécialiste du mouvement de données avec sa plateforme en mode SaaS qui accélère la création et automatise les pipelines de données et qui simplifie le transfert de données depuis diverses sources vers des entrepôts de données cloud.

L’éditeur lance une nouvelle option dénommée « Hybrid Deployment » qui permet aux entreprises de bénéficier de toute la magie de sa plateforme managée tout en s’assurant d’une exécution en local dans leurs datacenters des pipelines manipulant des données sensibles.

Plus particulièrement destinée aux organisations gouvernementales et administrations ainsi qu’aux entreprises de secteurs fortement réglementés, la solution combine les avantages des solutions SaaS et des solutions d’intégration de données auto-hébergées (on premises).

Elle permet aux entreprises de conserver et contrôler leurs données dans leur environnement sécurisé tout en tirant parti de la simplicité de la plateforme Fivetran, de sa richesse de connecteurs (plus de 600), de ses capacités de gestion et de surveillance et de la console unifiée de l’éditeur.

« Introduire un modèle de déploiement en cloud hybride sur la plateforme Fivetran ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises de toutes tailles. Elles n’ont plus à choisir entre l’automatisation gérée et le contrôle des données, » explique George Fraser, CEO de Fivetran.

Concrètement, la solution Hybrid Deployment de Fivetran sépare les plans de contrôle et de données. Elle permet d’utiliser l’interface et l’intelligence de Fivetran (le plan de contrôle) tout en gardant le plan de données dans l’environnement du client. Un agent local léger doit être installé : il gère le traitement des pipelines de données, tandis que la configuration et la surveillance se font via le tableau de bord ou l’API de Fivetran. Contrairement aux autres solutions auto-hébergées, ce déploiement hybride élimine le besoin de configuration ou de maintenance supplémentaire de logiciels, tout en offrant la possibilité de personnaliser et gérer les pipelines selon les besoins.

Hybrid Deployment cherche ainsi à atténuer les problèmes de conformité et de sécurité des données sensibles tout en conservant des processus modernes de préparation des données à l’IA et au ML sans jamais perdre le contrôle sur les informations sensibles.

