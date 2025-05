Fivetran muscle son offre d’intégration de données en absorbant Census et son savoir‑faire en Reverse ETL. L’opération ouvre aux DSI et RSSI une plateforme unique pour piloter, gouverner et ré‑injecter en temps réel des données prêtes pour l’IA.

Créée en 2012 à Oakland, Fivetran s’est imposée comme un spécialiste de l’intégration des données et l’une des références de l’ELT automatisé en mode SaaS, autrement dit du déplacement de données entre systèmes ou clouds : sa plateforme intègre plus de 900 connecteurs pour aspirer, charger puis transformer les données dans les clouds analytiques les plus courants. Portée par plus de 300 millions de dollars de revenus récurrents annuels, la licorne adresse un enjeu central pour les directions informatiques : fiabiliser et gouverner l’ingestion de données sans alourdir le travail des équipes data.

Avec la prise de contrôle annoncée de Census, une start‑up née en 2018 à San Francisco et pionnière du Reverse ETL, Fivetran boucle désormais la boucle : après avoir centralisé l’information dans l’entrepôt, la plateforme la renvoie vers les applications métier (CRM, ERP, marketing, support, etc.) où les équipes opèrent au quotidien. Pour les DSI et, de plus en plus, les RSSI impliqués dans la gouvernance, c’est la promesse d’orchestrer des flux bidirectionnels sous contrôle, indispensables à l’IA générative et aux cas d’usage temps réel.

Dit autrement, Fivetran va pouvoir enrichir sa plateforme qui permet de transférer des informations depuis diverses sources vers des bases de données cloud de fonctionnalités ETL inversée qui permettent aux entreprises de déplacer leurs données depuis leurs bases de données cloud vers des outils opérationnels.

« Nos clients voulaient exploiter leurs données en temps réel, pas seulement les stocker ; l’arrivée de Census répond enfin à cette attente », fait valoir George Fraser, co‑fondateur et CEO de Fivetran.

De son côté, Boris Jabes, patron et co‑fondateur de Census, estime que « les équipes data doivent être au cœur de l’excellence opérationnelle ». Il pilotera la nouvelle stratégie d’activation des données chez Fivetran.

Pour Martin Casado, General Partner chez Andreessen Horowitz, l’enjeu dépasse la simple intégration : rapprocher les données « du point d’action » devient critique pour personnaliser l’expérience client, automatiser les processus et sécuriser les décisions dopées à l’IA.

L’acquisition s’inscrit dans une feuille de route déjà riche : rachat d’HVR (2021) pour la capture de changement, de Teleport Data pour la réplication haute vitesse, lancement d’Hybrid Deployment (exécution des pipelines sur site ou cloud privé) et, plus récemment, d’un Managed Data Lake Service vers S3, OneLake ou Google Cloud Storage pour des lacs de données « IA‑ready ». En combinant ELT, change data capture et Reverse ETL sous une même bannière, Fivetran entend se positionner comme la plateforme end‑to‑end du mouvement de données gouvernées.

À court terme, l’intégration technique des deux offres devrait être transparente ; à moyen terme, les clients communs pourront gérer depuis un même tableau de bord la synchronisation descendante (ventes, finance, logistique) et la ré‑injection ascendante (segmentation client, scoring prédictif, automatisation marketing) – un gain de temps et de sécurité qui devrait séduire les responsables IT cherchant à consolider leur stack.

Le montant de la transaction, financée en numéraire et en actions, reste confidentiel. Census avait levé 80 millions de dollars notamment auprès de Andreessen Horowitz et Sequoia.

