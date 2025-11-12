La bataille pour une IA plus rapide, plus fluide et plus humaine s’intensifie sous l’impulsion d’OpenAI. Entre modes Instant et Thinking dopés à la clarté et une palette de personnalités inédites, l’expérience utilisateur change d’échelle. Le modèle avance sur le terrain de l’empathie pour désamorcer les critiques et sécuriser les usages sensibles. Une évolution qui, sans en avoir l’air, rebat les cartes de la relation homme-IA.

La course à l’IA continue d’être aussi intense, véloce, féroce et passionnante. Ainsi, alors même qu’Anthropic annonçait un vaste projet d’investissement de 50 milliards de dollars pour construire ses propres infrastructures d’IA (avec des datacenters prévus à New York et au Texas et d’autres sites à venir. Selon son cofondateur), OpenAI annonçait de son côté la disponibilité de ses modèles GPT 5.1.

Pour rappel, OpenAI a lancé cet été son modèle GPT 5 attendu depuis plus d’un an. Un modèle qui a déçu nombre d’utilisateurs de GPT 4.1 non pas par la qualité et la pertinence de ses réponses ou l’intensité de ses raisonnements mais par sa personnalité, ou plus exactement par son manque de personnalité !

OpenAI, tout en affirmant que son modèle était incompris, avait entendu les reproches et promis de redonner au modèle qui anime ChatGPT, ce compagnon du quotidien de près d’un milliard d’utilisateurs.

Et la promesse semble être tenue. Lancé dans la nuit de Mercredi à Jeudi, GPT 5.1 est une évolution du plus perfectionné des modèles d’OpenAI et de l’un des modèles fondation clés du marché. On y retrouve en réalité les 3 précédents modes : le mode « Auto » qui ajuste la réflexion à la complexité de la question, le mode « Instant » qui répond instantanément et le mode « Thinking » qui force un raisonnement approfondi à chaque question.

Mais avec GPT 5.1 l’ambition d’OpenAI est moins de faire évoluer l’intelligence du modèle que de le rendre plus « humain » et plus agréable à utiliser. Comme le résume OpenAI, « une grande IA ne doit pas seulement être intelligente, mais aussi plaisante à qui lui parle ».

Instant et Thinking : deux approches complémentaires

GPT‑5.1 Instant se distingue par une tonalité plus chaleureuse et spontanée. Les premiers tests montrent qu’il surprend souvent par sa « jouabilité », tout en restant clair et utile.

À l’inverse, GPT‑5.1 Thinking ajuste son temps de réflexion selon la difficulté de la tâche : rapide sur les demandes simples, plus persistant sur les problèmes complexes. Mais lui aussi se veut plus accessible que son prédécesseur GPT-5 Thinking. OpenAI souligne que ses réponses sont désormais « plus claires, avec moins de jargon et moins de termes flous ».

Cette combinaison permet à l’utilisateur de bénéficier d’un équilibre inédit entre vitesse et profondeur. Comme l’explique Fidji Simo, CEO des applications chez OpenAI : « Nous voulons que ChatGPT soit le vôtre, qu’il fonctionne de la manière qui vous convient le mieux »

Des personnalités sur mesure

Ainsi, au‑delà des performances, GPT‑5.1 introduit une palette élargie de styles de conversation. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre des tons Amical, Professionnel, Candide, Efficace, Quirky (décalé), Cynique ou Nerdy (genre Geek), en plus du mode par défaut.

Cette personnalisation reflète une volonté de dépasser le modèle unique. « Avec plus de 800 millions de personnes utilisant ChatGPT, nous avons largement dépassé le stade de l’IA en “taille unique” », insiste Fidji Simo.

Une empathie qui tombe à point nommé

Mais d’une manière générale, quels que soit le mode et la personnalité choisie, GPT 5.1 évolue vers une communication plus empathique. GPT‑5.1 Thinking, par exemple, adopte un style plus chaleureux et compréhensif, capable de se montrer rassurant dans des situations quotidiennes difficiles avec des questions sur la santé ou le bien-être moral. C’est d’autant plus essentiel qu’OpenAI est aux USA empêtré dans plusieurs procès de familles endeuillées dans lesquels ChatGPT est directement mis en cause.

Aussi, en affirmant que GPT 5.1 est « plus chaleureux et empathique », OpenAI ne brandit pas qu’un slogan marketing mais formule une réponse implicite aux critiques, une façon de montrer au final que l’entreprise prend très au sérieux les risques liés à l’usage de ses modèles et œuvre à les améliorer et à amplifier ses garde-fous.

GPT‑5.1 commence à être déployé auprès des utilisateurs payants, avant une ouverture progressive à tous. Cette version est déjà disponible, par exemple sur tous les PC de la rédaction. Les anciens modèles GPT‑5 resteront disponibles pendant trois mois dans le menu des « anciens modèles » afin de laisser le temps aux utilisateurs de comparer et de s’adapter… OpenAI tire ici les leçons du lancement foireux de GPT-5 qui l’avait obligé à réinstaller GPT 4.1 après l’avoir directement supprimé à l’introduction de GPT-5.

« C’est une belle amélioration », s’est simplement contenté de commenter Sam Altman, le CEO d’OpenAI. Une sobriété inhabituelle qui masque une avancée notable et éminemment stratégique vers une IA plus personnalisée, plus performante et surtout plus « humaine » dans ses interactions avec l’utilisateur.

