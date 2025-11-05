L’IA a faim, et OpenAI trouve un nouveau fournisseur de puissance : AWS ! OpenAI branche son ambition d’AGI sur les super-serveurs d’Amazon. Un pacte à 38 milliards de dollars pour que la start-up de Sam Altman puisse alimenter en GPU son empire de modèles frontières.

Depuis plusieurs mois, OpenAI multiplie les annonces de partenariats stratégiques avec les géants de la technologie. Après avoir consolidé son alliance historique avec Microsoft, qui reste l’hébergeur exclusif de ses API via Azure, l’entreprise a élargi son horizon. Elle a signé des accords avec Oracle, Nvidia, Broadcom ou encore SoftBank, dessinant une stratégie extrêmement ambitieuse pour acquérir de la puissance de calcul partout où elle est disponible en diversifiant ses fournisseurs afin non seulement de répondre à une demande exponentielle autour de ChatGPT, Codex et Sora mais aussi à ses besoins de puissance pour continuer à développer de nouveaux modèles frontières et poursuivre sa quête à l’AGI (l’IA générale).

Le nouveau contrat conclu avec Microsoft, récemment renégocié, a d’ailleurs marqué un tournant. Il a mis fin à l’exclusivité de l’éditeur de Redmond et offre désormais à OpenAI davantage de liberté pour héberger certains services et traitements ailleurs, tout en maintenant une relation privilégiée avec Azure, renforcée par un engagement supplémentaire de 250 milliards de dollars de services cloud.

C’est dans ce contexte que s’inscrit un nouvel accord annoncé avec… Amazon Web Services ! AWS était le seul hyperscaler ignoré par OpenAI. Le contrat sur 7 ans entre les deux entreprises signé cette semaine, et évalué à 38 milliards de dollars, doit permettre à OpenAI d’accéder à l’infrastructure cloud d’AWS et à des centaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia de dernière génération.

OpenAI signe avec AWS pour dévorer du GPU

L’objectif est double : soutenir l’entraînement de ses modèles les plus avancés et assurer la montée en charge de services comme ChatGPT. Comme l’a résumé Sam Altman, cofondateur et directeur général d’OpenAI : « Faire évoluer l’intelligence artificielle de pointe exige une puissance de calcul massive et fiable. Notre partenariat avec AWS renforce l’écosystème de calcul qui alimentera cette nouvelle ère et apportera l’IA avancée à tous. »

Pour Amazon, ce contrat est un signal fort envoyé au marché. Son activité cloud, parfois perçue comme en retrait face aux percées de Microsoft et Google dans l’IA, démontre ici sa capacité à fournir une infrastructure IA à échelle massive. Matt Garman, directeur général d’AWS, insiste sur sur ce point en affirmant : « Alors qu’OpenAI continue de repousser les limites du possible, l’infrastructure de premier plan d’AWS servira de colonne vertébrale à ses ambitions. »

L’accord prévoit que toute la capacité achetée sera déployée d’ici fin 2026, avec la possibilité d’étendre encore les ressources en 2027 et au-delà. Les clusters de GPU Nvidia GB200 et GB300, interconnectés via les serveurs Ultra d’Amazon EC2, offriront des performances à faible latence, adaptées aussi bien à l’inférence en temps réel qu’à l’entraînement des modèles de nouvelle génération.

Cette diversification des partenariats illustre une tendance de fond : OpenAI cherche à sécuriser des capacités de calcul colossales, estimées à plus de 1 400 milliards de dollars d’investissements sur la décennie. Mais elle traduit aussi une volonté d’indépendance accrue vis-à-vis de Microsoft, tout en maintenant des liens étroits avec son principal investisseur historique. En s’alliant à AWS, OpenAI s’assure non seulement un accès immédiat à une puissance de calcul hors norme, mais aussi une flexibilité stratégique dans un secteur où la compétition se joue désormais autant sur les algorithmes que sur l’infrastructure.

