Dans sa course aux annonces IA, Google Cloud n’a pas oublié sa suite collaborative Google Workspace. L’éditeur annonce une flopée de nouveautés IA ainsi qu’un nouvel outil Workspace Flows qui vient directement marcher sur les platebandes de Microsoft Power Automate!

Il y a quelques semaines, Google simplifiait ses offres et annonçait l’intégration pour tous de l’IA dans sa suite Workspace moyennant une petite augmentation tarifaire. Et maintenant que tout ceci est clair et limpide, les utilisateurs attendent de voir se concrétiser les réels apports de l’IA au sein de ces outils bureautiques qui accompagnent leur quotidien.

Lors de l’événement Google Cloud Next 2025, Google a ainsi veillé à consolider son engagement à intégrer toujours plus d’outils intelligents dans son environnement Workspace. Les nombreuses nouveautés annoncées ne sont pas toutes très originales et nombre d’entre elles ont déjà été montrées ou déployées sur Copilot for Microsoft 365. Elles visent à transformer la manière dont les équipes collaborent et gèrent leurs tâches quotidiennes, en plaçant l’IA au cœur de la productivité.

De l’intelligence pratique dans DOCS

Google Docs va prochainement bénéficier d’une nouvelle option de conversion audio inspirée du travail de Google sur NotebookLM. Elle va permettre aux utilisateurs de transformer leurs documents textuels en versions intégralement audio ou de générer des résumés au format podcast pour en retenir l’essentiel.

Autre nouveauté, « Help me refine » joue le rôle de coach rédactionnel en suggérant des améliorations aussi bien sur la structure du document, que sur son argumentation, son style ou sa mise en forme.

De l’assistance IA dans Sheets

Vous êtes submergé par les données ? Les tableurs vous donnent des sueurs froides et faire parler vos chiffres vous a toujours semblé mission impossible ?

Avec « Help me Analyse » plus besoin d’être un virtuose des feuilles de calcul pour tirer profit de vos données. Cet assistant IA, intégré au coeur même de Google Sheets, vous guide dans vos explorations, révèle les tendances derrière les chiffres, suggère comment creuser davantage les analyses et crée des graphiques parlants et interactifs en un claquement de doigts.

Mieux collaborer avec l’IA

L’IA s’invite également dans Google Meet et Google Chat. Dans Meet, Gemini agit comme un conseiller en réunion, capable de résumer les discussions, de clarifier les points essentiels et de préparer des synthèses personnalisées, facilitant ainsi la prise de décision même pour ceux qui arrivent en retard.

De son côté, l’intégration de Gemini dans Chat assure un suivi précis des conversations, en extrayant les points clés et les actions à venir, garantissant une meilleure coordination au sein des équipes.

De la vidéo à gogo

Google Vids évolue également avec l’arrivée du modèle Veo 2, qui offre désormais la possibilité de créer des séquences vidéo originales à partir de commandes textuelles. Cette fonctionnalité permettra aux entreprises de produire du contenu visuel de qualité sans nécessiter de compétences pointues en montage, rendant la création de vidéos plus accessible et efficace.

Workspace Flows : la grosse nouveauté

L’air de rien, c’est sans doute l’une des plus importantes annonces de cette édition 2025 de Google Next. Google propose enfin un concurrent au très utilisé « Power Automate » de Microsoft (anciennement nommé Microsoft Flow) et une alternative dopée à l’IA aux services d’automatisation de workflow que sont IFTTT et Zapier.

Google Workspace Flows propose d’automatiser les processus à étapes multiples en s’appuyant sur des agents personnalisables, les fameux « Gems » de Gemini. Qu’il s’agisse de traiter des demandes de support client, d’analyser des documents ou de vérifier la conformité d’un contenu marketing, Workspace Flows permet d’optimiser des tâches répétitives tout en réduisant les erreurs et en gagnant un temps précieux.

Grâce à une interface intuitive et collaborative, cet outil tire profit des IA de Google et favorise l’automatisation multi-applications, reliant de manière transparente les différents outils et services utilisés par les entreprises. En connectant les applications métier et en orchestrant les workflows, cette solution permet de libérer du temps et de réduire les erreurs liées aux processus manuels. Bien évidemment, Workspace Flows peut accéder à vos fichiers Google Drive pour obtenir du contexte et prendre les bonnes décisions mais également se connecter à des outils et services tiers.

On le voit, les multiples nouveautés IA qui vont prochainement intégrer Workspace ne ne sont pas de simples mises à jour esthétiques. Elles participent activement à votre productivité et à soulager la charge mentale liée aux tâches répétitives. La preuve ? Google a révélé comptabiliser désormais chaque mois plus de deux milliards d’assistances IA fournies par Gemini au sein de Workspace ! Et ce n’est que le début…

