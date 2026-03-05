ASC Technologies lance Neo Suite, une plateforme d’enregistrement et de gestion de la qualité des communications professionnelles. Pensée pour les secteurs réglementés, elle conjugue conformité réglementaire et analytique IA pour répondre aux exigences croissantes qui pèsent sur les entreprises.

Dans les entreprises réglementées, enregistrer les échanges ne suffit plus. Il faut désormais capter la voix, la vidéo, les chats, les partages d’écran, conserver les traces, retrouver rapidement les séquences utiles, et de plus en plus analyser ces flux à grande échelle. C’est sur ce terrain qu’ASC Technologies, spécialiste allemand de la conformité des enregistrements, repositionne son offre avec Neo Suite, une plateforme qui réunit enregistrement, gestion de la qualité et analytique des communications, déployable sur site, dans le cloud ou en mode hybride. Ce qui est annoncé compte donc moins comme une nouveauté isolée que comme le signe d’un basculement : la conformité des échanges devient une brique d’infrastructure à part entière.

Une suite logicielle globale et adaptée à différents secteurs d’activité

La proposition est claire : offrir une plateforme unifiée capable de capturer l’ensemble des canaux de communication en temps réel — voix, vidéo, messagerie — et d’en assurer la traçabilité de bout en bout. Neo Suite se déploie aussi bien en complément d’une infrastructure téléphonique existante qu’en mode cloud, ce qui lui permet de s’adresser à des organisations aux maturités technologiques très différentes. L’interopérabilité est au cœur du dispositif, avec une intégration annoncée aux principales plateformes de téléphonie du marché : Mitel, Cisco, Unify, Avaya, Genesys ou encore Alcatel-Lucent.

Ce qui distingue toutefois Neo Suite d’une simple solution d’enregistrement, c’est l’ajout d’une couche d’intelligence artificielle via le module Recording Insights AI. Adossé aux services Azure AI et Azure OpenAI/Copilot de Microsoft, ce module permet la transcription automatique, la traduction et l’analyse avancée des interactions enregistrées. Pour les DSI et responsables conformité, l’intérêt est double : non seulement satisfaire aux obligations légales, mais aussi extraire de la valeur opérationnelle des données conversationnelles — identification de tendances, détection d’anomalies, amélioration continue de la qualité de service.

La dimension sécurité n’est pas négligée : ASC Technologies met en avant un stockage redondant, chiffré et inviolable des données enregistrées, un prérequis indispensable dans les secteurs sensibles visés par l’éditeur.

« Notre solution Neo-Suite est un logiciel d’enregistrement, de gestion de la qualité et d’analyse hautement évolutif, adapté aux besoins de chaque entreprise, ajoute Éric Buhagiar, ASC Technologies France. Ouverte sur le SI de nos clients, elle peut également être complétée par notre solution Recording Insights AI pour des analyses approfondies basées sur l’IA. Il est alors possible d’optimiser les processus, d’augmenter la satisfaction des clients grâce à une gestion complète de la qualité et d’obtenir des informations précieuses pour son entreprise. »

Dans un contexte où les régulateurs européens durcissent leurs exigences et où l’IA générative redéfinit les usages analytiques, l’arrivée de Neo Suite illustre une tendance de fond : la convergence entre conformité réglementaire et analytique IA dans la gestion des communications d’entreprise. Reste à voir comment ASC Technologies parviendra à se différencier face à des acteurs comme Verint, NICE ou Calabrio, déjà solidement implantés sur ce segment.

____________________________

À lire également :