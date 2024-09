Vétophonie améliore la qualité des appels et la satisfaction client avec les outils d’enregistrement et d’analyse d’ASC Technologies.

Depuis 2010, Vétophonie, service de régulation téléphonique vétérinaire, assure une assistance 24h/24 pour les urgences et propose un secrétariat médical destiné à alléger le quotidien des vétérinaires. Face à une demande croissante et des défis liés à la qualité des appels, l’entreprise a décidé d’intégrer la solution Mitel Interaction Recording (MIR), développée par ASC Technologies.

Avant cette transformation, Vétophonie rencontrait des difficultés dans la gestion et l’enregistrement des communications, limitant ainsi leur capacité à former leurs équipes et à garantir la satisfaction client. La solution ASC, en partenariat avec A4PLUS, a permis de mettre en place une infrastructure flexible, basée sur le cloud, offrant une gestion optimisée des appels avec des fonctionnalités avancées d’enregistrement et d’analyse.

« Nous cherchions une solution qui nous permettrait un accès facile et une recherche rapide des appels. Il était également crucial de pouvoir exporter les enregistrements comme preuves et d’avoir une solution web accessible à tous les utilisateurs avec des fonctionnalités de filtrage et de recherche avancées », explique Samuel BERNARD, fondateur de Vétophonie. Vétophonie souhaitait également accéder à une solution évolutive et performante, accessible à tous les utilisateurs et qui permettait d’enregistrer 100 % des appels.

Après trois mois d’utilisation, Vétophonie a constaté des améliorations significatives dans la qualité de ses services, notamment grâce à la plateforme PowerPlay Web, qui facilite la supervision et le contrôle des communications. Samuel Bernard se félicite de « cette collaboration fructueuse qui permet désormais à l’entreprise de répondre aux besoins de ses clients avec efficacité et sécurité« .

Grâce à l’expertise d’ASC Technologies et au soutien d’A4PLUS, Vétophonie a pu améliorer sa flexibilité, renforcer la sécurité des données et simplifier la gestion des appels, tout en réduisant les coûts de maintenance.

