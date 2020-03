Chaque semaine, InformatiqueNews reçoit sur son plateau un invité de marque, un représentant d’une entreprise IT présente en France. Cette semaine, notre invité est Christophe Chamy, PDG de Mitel France.

Société canadienne créée en 1972 spécialisée dans les solutions de communication unifiée et de collaboration, Mitel offre son savoir-faire à plus de 70 millions d’utilisateurs et aide les entreprises de toutes tailles à casser les silos organisationnels dans leurs enjeux de productivité avec des solutions qui répondent aux besoins opérationnels modernes.

Christophe Chamy revient sur l’impact de l’épidémie de coronavirus Covid-19 non seulement sur les entreprises de la Tech mais sur le fonctionnement au quotidien de toutes les entreprises en France et dans le monde. Des mesures sont prises pour confiner les employés chez eux tout en leur permettant de continuer à travailler afin de permettre une poursuite des activités dans un contexte très particulier et contraignant.

L’occasion de rebondir sur le leitmotiv de Mitel à savoir « la collaboration et la communication sans couture ». Une thématique portée non seulement par la situation particulière posée par l’épidémie mais qui avait été aussi mise en lumière précédemment par les intempéries et les mouvements de grève de ces dernières semaines.

Christophe Chamy revient également sur l’actualité de Mitel portée par les différentes annonces de sa conférence Mitel Next qui a eu lieu les 12 et 13 février derniers.

Il revient sur l’annonce d’une offre cloud Mitel MiCloud Flex (adossée à Google Cloud Platform) avec sa solution UCaaS (Unified Communications as a Service), sa fonction de détection de présence, son portail de communication unique.

Il revient également sur le lancement de MiTeam Meetings (hébergé sur AWS), un environnement virtuel de travail et de réunion assurant la transition fluide entre la vidéo, le chat et la voix pour une véritable collaboration entre équipes.

Enfin, Christophe Chamy rappelle les résultats d’une récente étude qui met en évidence que si plus de la moitié du temps des salariés est consacrée à la collaboration et à la communication, ces mêmes salariés estiment que 12 à 15% de leur temps est rendu improductif par des solutions de collaboration déficientes, soit une perte de 6000 euros par salarié et par an pour la productivité des entreprises.