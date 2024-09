On s’étonne presque que cela n’ait pas été réalisé et annoncé avant. Mais Docaposte confirme que ses logiciels éducatifs si populaires et si essentiels à notre Eduction Nationale sont bien conformes aux strictes normes de sécurité et confidentialité de l’ANSSI (certification SecNumCloud).

Il y a presque 4 ans, Docaposte s’offrait la startup Index Education et son célèbre logiciel Pronote. Avec la volonté de renforcer sa position d’acteur référent des solutions numériques de confiance et de l’étendre au monde de l’éducation.

La filiale numérique de La Poste peut désormais s’enorgueillir d’être désormais le premier éditeur du secteur éducatif à obtenir la qualification SecNumCloud SaaS 3.2 de l’ANSSI pour ses logiciels EDT, PRONOTE, PRONOTE Primaire et HYPERPLANNING. « Cette certification confirme le haut niveau de sécurité des solutions utilisées par 18 millions d’utilisateurs dans 10 000 établissements scolaires en France » rappelle l’éditeur.

Dans le cadre de cette certification et même au-dela, Docaposte s’engage à héberger les données scolaires exclusivement en France, dans des datacenters sécurisés opérés par ses équipes. Chaque établissement dispose d’un environnement dédié et chiffré, permettant aux responsables de contrôler le traitement des données.

Parallèlement, Docaposte a adopté une charte éthique pour l’éducation et la jeunesse, élaborée par un comité d’experts. Cette charte s’articule autour de six engagements : loyauté, confidentialité, transparence, sécurité, responsabilité sociétale et environnementale, et inclusion.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de Docaposte visant à renforcer la protection des données scolaires et à promouvoir un numérique éducatif responsable.

« Avec cette qualification, qui est aujourd’hui le standard de sécurité et de confiance le plus élevé en France et en Europe, nous avons fait le choix de répondre à la doctrine de l’État en matière de cloud en faisant de PRONOTE le seul outil de gestion de vie scolaire répondant aux plus hautes exigences concernant la sécurité des données sensibles », conclu Olivier Vallet, Président-directeur général de Docaposte.