Docaposte ne cesse de se diversifier et de grossir par croissance externe. Après les rachats d’Arkhineo, de certaines activités de Docusign et de la startup Inadvans, la filiale numérique de La Poste annonce le rachat d’Index Education, l’éditeur de logiciels d’emploi du temps (EDT), de gestion de planning (HyperPlanning) et de vie scolaire spécialisé dans le secondaire (Pronote).

Cette opération permet à Docaposte de renforcer son offre à destination du secteur public (Conseils Régionaux et Départementaux, communes, etc.) et de se positionner plus fermement comme référent des solutions numériques de confiance.

Docaposte est déjà fortement présent dans le domaine de l’éducation et a notamment développé le dispositif « Devoirs à la maison », initié par les ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture, en faveur des élèves en situation de déconnexion numérique.

Docaposte accompagne également la startup KidsCare, issue d’un programme d’intrapreunariat de La Poste, qui propose un carnet de liaison numérique et un bouquet de services à destination des enfants du premier degré.

Pour Olivier Vallet, PDG de Docaposte, « les synergies identifiées entre Docaposte et Index Éducation nous permettront de proposer un continuum de gamme à nos clients et utilisateurs partout en France et en Europe ».