En témoigne la croissance des besoins en haut débit, la demande en données devrait être encore plus importante à l’avenir. Parmi les applications gourmandes en data, figurent les futurs mondes de réalité virtuelle dans le métavers, les IA mais aussi des applications qui n’ont simplement pas encore été envisagées. Pour répondre au besoin toujours croissant en bande passante, les développeurs explorent de nouveaux spectres de fréquence et de nouvelles conceptions qui nécessitent des solutions d’essai innovantes.

Il peut sembler surprenant de constater que le continent européen ne produise que 10 % de l’offre mondiale de semi-conducteurs et une faible proportion des puces les plus perfectionnées du marché.

L’Asie de l’Est représente 75 % de la production mondiale de semi-conducteurs, et plus de 90 % des puces les plus avancées sont fabriquées à Taïwan et en Corée du Sud.

Le marché des semi-conducteurs s’est avéré assez volatile ces dernières années en raison des difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement, qui devraient perdurer jusqu’en 2024. Pour faire face à ce problème sur le marché européen et garantir une plus grande indépendance par rapport aux autres pays producteurs, la Commission européenne a adopté en avril dernier, un vaste plan d’investissements publics et privés visant à doubler la part de marché du continent d’ici à 2030 en quadruplant la production. Le plan prévoit 30 milliards d’euros d’aides publiques, accordées par les différents États membres

L’objectif est de favoriser les technologies fondamentales qui constituent la base de la plupart des équipements, qu’il s’agisse d’automobiles, d’appareils ménagers ou de systèmes de défense. Le CHIPS Act européen débloquera également 11 milliards d’euros pour la recherche et le développement et prévoit d’investir 2 milliards d’euros pour soutenir des start ups du secteur. Des projets concrets sont d’ores et déjà en cours : la société Intel prévoit de construire une méga-usine en Allemagne, pour un coût estimé à 30 milliards d’euros, et un site de production plus modeste en Italie. En France, STMicroelectronics a conclu un accord avec le fondeur américain GlobalFoundries en vue de la construction d’une usine qui devrait coûter près de 7 milliards d’euros.

Cependant, nous n’avons pas seulement besoin de plus de puces, mais aussi de semi-conducteurs de meilleure qualité, plus innovants et conçus sur mesure, ce qui reflète la volonté constante de l’industrie technologique de faire un bond en avant vers les technologies futures. Les secteurs des communications, de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense ont tous un besoin pressant de traiter de plus en plus de données pour alimenter l’innovation. Ces produits sophistiqués nécessitent des solutions de test plus intelligentes et automatisées, qui elles-mêmes requièrent des technologies de semi-conducteurs plus performantes, plus diverses et différenciées.

Les fabricants, qu’ils développent la prochaine vague de tours de téléphonie cellulaire 6G ou la prochaine génération de voitures autonomes, seront tributaires de solutions de conception, d’émulation et de test de nouvelle génération pour leurs tests de qualité et de performance. Cependant, la plupart des semi-conducteurs standard ne sont pas en mesure de répondre à ces exigences futures. Pour surmonter cet obstacle, il est plus efficace de développer des jeux de puces personnalisés conformes aux capacités spécifiques des produits à long terme, plutôt que de créer des partenariats pour des puces standard moins coûteuses à court terme.

Grâce aux technologies intelligentes et intégrées, les clients peuvent répondre à leurs besoins en matière de test et de mesure en testant les appareils de nouvelle génération pendant la phase de développement de leurs produits. Par exemple, prenez l’exemple d’une tour cellulaire d’une station de base secondaire 5G avec des amplificateurs qui transmettent des signaux aux téléphones cellulaires. Pour tester avec précision le bruit et la linéarité des amplificateurs, les systèmes de test et de mesure doivent être plus performants d’un ordre de grandeur pour chaque paramètre par rapport à l’appareil mesuré.

Depuis les années 1970, la production de semi-conducteurs sur mesure est considérée comme la solution idéale pour répondre à la demande future du marché en matière de conception, d’émulation et de test automatisé de produits électroniques très complexes. Le CHIPS Act vise à favoriser un marché des semi-conducteurs dynamique et compétitif en Europe, ce qui implique d’améliorer nos propres processus de production de semi-conducteurs au fil du temps afin de répondre plus efficacement aux nouvelles demandes de produits.

L’approche « build-it-yourself » de la fabrication de puces garantit également que les technologies d’essai répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité et de performance. De telles innovations dans la fabrication de puces seront essentielles pour rester à la pointe du développement rapide des nouveaux produits et des solutions de nouvelle génération avant qu’ils ne soient déployés dans les années à venir, ce que nous faisons depuis plus de 50 ans.

Par Marie Hattar, directrice marketing chez Keysight Technologies

