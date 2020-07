On peut avoir tendance à l’oublier mais les réseaux et les applications, merveilles d’ingénierie logicielle, s’appuient sur du matériel sans lequel ils ne seraient que des concepts.

Alors quand un spécialiste des instruments de mesure et des produits électroniques rapides et peu onéreux (qui vont de la simulation de conception à la validation de prototypes, du test de fabrication jusqu’à l’optimisation dans les réseaux et les environnements cloud) rachète un éditeur spécialisé dans les tests, la surveillance et l’analyse des performances des applications logicielles, il est normal d’y voir une vraie logique industrielle.

La transaction, évaluée à 330 millions de dollars, permettra aux équipes d’Eggplant de rejoindre celles de Keysight Technologies.

Ron Nersesian, PDG de Keysight Technologies, résume tout l’intérêt de cette acquisition : « Nous sommes reconnus comme leader et conseiller de confiance dans la conception et le test des couches 1 à 7. Keysight est donc ravi d’ajouter les capacités de test d’Eggplant pour la couche application logicielle ».