Avec ses nouvelles Surface Pro et Surface Laptop animées par les Snapdragon X2, Microsoft poursuit son offensive ARM. Après le Surface Laptop Ultra pensé pour les créateurs et développeurs IA, Redmond veut désormais installer l’IA locale et les PC Copilot+ dans le quotidien du grand public.

Microsoft continue de dérouler son plan Surface « 2026 ». Quelques semaines après avoir levé le voile sur le Surface Laptop Ultra, une machine très haut de gamme dopée par la toute nouvelle et surpuissante puce NVIDIA RTX Spark qui a été pensée pour les développeurs, les créateurs et les charges IA locales, l’éditeur revient sur un terrain plus grand public avec deux machines emblématiques déclinées en version « 2026 » : la Surface Pro et le Surface Laptop.

Microsoft ne veut plus que Windows on ARM reste un objet de curiosité pour early adopters. Après les premiers PC Copilot+ et les Surface Snapdragon X de précédente génération, l’entreprise cherche à transformer l’essai avec une nouvelle vague de machines plus puissantes, mieux armées graphiquement et surtout plus crédibles pour les usages IA du quotidien.

Au cœur de cette offensive, on retrouve les nouvelles puces Snapdragon X2 (en déclinaisons Plus et Elite) de Qualcomm. Elles doivent permettre à Microsoft de cocher les trois cases qu’il met désormais systématiquement en avant : autonomie, performances et traitement local de IA. Autrement dit, faire du PC ARM un vrai PC Windows, pas seulement une promesse d’efficacité énergétique.

Surface Pro 12e génération : la tablette PC prend du muscle

Commençons par la nouvelle Surface Pro dont la grosse nouveauté est d’enfin adopter un écran 13 pouces (contre 12 pouces sur la génération précédente). Présentée comme la 12e génération de la référence des machines « 2-en-1 », elle conserve la formule historique de la gamme : une tablette Windows complète, transformable en ordinateur portable via un clavier détachable. Mais sous le capot, la machine passe aux Snapdragon X2 Plus à 10 cœurs ou Snapdragon X2 Elite à 12 cœurs.

Ces puces intègrent un NPU de 80 TOPS, un bond sensible par rapport aux 45 TOPS des premières puces Snapdragon X pour PC Windows. C’est évidemment sur ce composant que Microsoft compte pour exécuter localement une partie des traitements IA, sans renvoyer systématiquement les données vers le cloud. Ce que l’on ignore encore, c’est si ce NPU suffira à exécuter des modèles de codage locaux de qualité suffisante pour éviter aux développeurs de brûler des tokens, aux collaborateurs de payer des abonnements pour traduire ou rédiger, aux créatifs de créer films et vidéos à coûts faibles, aux data-scientists d’analyser des données confidentielles sans appeler le cloud.

Microsoft annonce jusqu’à 53 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à la génération précédente, ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre 15,5 heures en lecture vidéo locale.

La Surface Pro 13 pouces conserve aussi plusieurs attributs attendus sur une machine premium : écran OLED optionnel, caméra Quad HD 1440p avec ultra grand-angle, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, deux ports USB-C et connecteur Surface Connect. Elle est proposée en Platinum, Black et Dune. En revanche, pas de 5G annoncée à ce stade, ce qui laisse un petit goût d’inachevé pour une machine aussi nomade.

Côté tarif, Microsoft positionne clairement la machine dans le haut de gamme, avec un prix de départ à 1 599 € hors clavier (avec X2 Plus, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD). Il faudra compter 4 199 € pour le haut de gamme disposant d’un X2 Elite, d’un écran OLED, de 64 Go de RAM et de 1 To de SSD plus du nouveau clavier Flex.

Les versions Surface for Business arriveront, elles, à partir du 14 juillet.

Surface Laptop avec nouveau trackpad

La nouvelle génération de Surface Laptop reprend la même logique, mais dans un format plus classique. Microsoft décline son portable en deux tailles d’écran tactile, 13,8 et 15 pouces, avec là encore des processeurs Snapdragon X2 Plus ou Snapdragon X2 Elite.

Le Surface Laptop 8 veut jouer la carte du PC de travail premium, sobre, endurant et désormais franchement orienté IA. Microsoft annonce jusqu’à 58 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à la génération précédente. L’autonomie revendiquée atteint jusqu’à 20 heures sur le modèle 13,8 pouces et jusqu’à 19 heures sur le modèle 15 pouces, toujours selon des scénarios de lecture vidéo locale.

Le modèle 15 pouces bénéficie d’un écran plus défini, avec une densité qui passe de 201 à 262 pixels par pouce. Les deux modèles restent sur des écrans LCD lumineux et calibrés pour les usages bureautiques, créatifs et collaboratifs. Le Surface Laptop 13,8 pouces gagne aussi un nouveau coloris Jade, en complément des finitions Platinum, Black et Dune.

La connectique reste assez pragmatique : deux ports USB-C, un port USB-A, une prise casque, le connecteur Surface Connect et, sur le 15 pouces, un lecteur microSDXC. Microsoft ne bouleverse donc pas le design. Il affine la formule.

Le prix de départ est fixé à 1 699 € pour le modèle 13,8 pouces (avec X2 Plus, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD). Là encore, l’éditeur assume un positionnement premium, quitte à rappeler que Surface n’est plus seulement une vitrine de Windows mais une gamme complète, allant des machines d’entrée de gamme aux postes très hautes performances pour développeurs IA. En l’occurrence, il faudra débourser 4 289 € pour la version 15 pouces, avec processeur X2 Elite, 64 Go de RAM et 2 To de SSD ainsi que le bloc alimentation (qui comme pour les Mac est désormais optionnel sur toutes les machines Surface).

L’IA, mais pas seulement dans le cloud

Pour pousser ces nouvelles machines, Microsoft pousse moins la marque Copilot+ que les usages IA. L’éditeur explique que l’intelligence artificielle ne doit pas être enfermée dans un seul endroit. Certaines charges doivent tourner localement, directement sur le terminal, pour gagner en réactivité, en disponibilité et parfois en confidentialité. D’autres doivent continuer à s’appuyer sur la puissance du cloud. Et, dans la plupart des cas, le vrai travail passera de l’un à l’autre, parfois au sein d’une même session.

C’est exactement le rôle que Microsoft veut assigner à ses machines Surface. Avec un NPU dédié, une intégration optimisée dans Windows et une connectivité cloud permanente, les nouvelles machines doivent permettre de faire tourner des traitements IA sur l’appareil quand cela a du sens, puis de basculer vers le cloud quand les besoins explosent.

L’argument est stratégique. Microsoft ne vend plus seulement des PC plus rapides. Il tente d’imposer une nouvelle architecture du poste de travail, hybride par nature, où le terminal devient un point d’exécution IA au même titre que le cloud. Ce discours prolonge directement celui des PC Copilot+ et celui du Surface Laptop Ultra, davantage orienté développeurs et charges IA lourdes.

Surface soigne aussi les détails

Microsoft insiste enfin sur des éléments moins spectaculaires, mais importants dans la durée. Les nouvelles machines introduisent un retour haptique plus travaillé, à la fois sur le pavé tactile du Surface Laptop et avec le Slim Pen sur Surface Pro. L’idée est d’améliorer la sensation d’interaction dans Windows et dans les applications, notamment pour les usages créatifs.

Les nouvelles Surface sont aussi conçues avec un châssis en aluminium recyclé et accompagnées d’un Surface Repair Tool. Cet outil doit guider certains diagnostics et faciliter des réparations encadrées sur des composants comme la batterie, l’écran, le pavé tactile ou la carte mère, selon les modèles et les pièces éligibles.

Microsoft veut faire de ses PC ARM des machines ordinaires au sens noble du terme, capables de remplacer un PC Intel ou AMD dans les usages quotidiens, tout en apportant une couche IA locale devenue centrale dans le discours de l’éditeur.

Reste la vraie question : les applications, les pilotes, les outils métiers et les usages professionnels suivront-ils au même rythme que le matériel ? C’est toujours là que se joue le succès de Windows on ARM. Avec cette nouvelle génération Surface, Microsoft montre qu’il y croit plus que jamais. Il lui reste maintenant à convaincre les utilisateurs que cette fois, ARM n’est plus une alternative exotique, mais une évidence. L’écosystème logiciel a déjà largement commencé à se mettre au diapason côté support ARM natif. Reste désormais à populariser les usages du NPU et de l’IA locale.

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