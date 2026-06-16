Entre promesse d’autonomie, exigence de confiance et impératif d’efficacité, l’IA agentique s’apprête à bouleverser la banque et les services financiers. Mais pour transformer l’expérience client sans perdre le contrôle, les institutions devront trouver le bon équilibre entre agents intelligents, gouvernance des données et supervision humaine.

Les outils d’IA générative, tels que ChatGPT, Claude ou Gemini, redéfinissent les standards de service. Les clients de banques attendent désormais des expériences aussi fluides, rapides et personnalisées que celles offertes par des secteurs comme le voyage ou la grande distribution. l’écart se creuse entre les établissements ayant pleinement intégré ces technologies et ceux dont la maturité numérique reste limitée. Un enjeu de taille, alors que l’IA générative devrait générer 300 milliards de dollars dans le monde d’ici 2030.

Cette transformation s’accélère avec l’émergence de l’IA agentique. Les utilisateurs sont désormais habitués à interagir avec des systèmes capables de comprendre leurs besoins, de fluidifier leurs démarches et de fournir une assistance instantanée. La prochaine étape repose sur des agents capables d’agir de manière autonome, en prenant des décisions au nom du client ou de l’organisme bancaire. Cette autonomie renforcée permettra d’automatiser une grande partie des tâches courantes, tout en maintenant un rôle clé pour l’humain dans la supervision des situations complexes ou sensibles, afin de garantir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Des services digitaux fiables : une exigence sans compromis

Dans le déploiement des agents autonomes, les acteurs des services financiers font face à un enjeu central : instaurer et maintenir la confiance. Cette dimension est essentielle pour préserver la qualité de la relation client dans un environnement toujours plus digitalisé. Les clients doivent pouvoir s’appuyer sur ces agents avec la certitude que les décisions prises en leur nom sont à la fois pertinentes, sécurisées et fiables.

En France, la transformation numérique du secteur bancaire est déjà bien engagée : près de 8 Français sur 10 ont téléchargé au moins une application bancaire, et cette évolution est largement perçue positivement car 80 % des Français estiment que les évolutions des banques vont dans le bon sens, notamment grâce à l’intégration des nouvelles technologies.

Les usages demeurent ainsi profondément hybrides. Lorsqu’il s’agit d’assistance, de conseil ou de situations complexes, le contact humain reste privilégié pour sa capacité à mobiliser jugement, empathie et discernement. Si les clients attendent du digital, davantage de fluidité et d’efficacité, ils continuent d’accorder une place essentielle à l’intervention humaine dans les moments décisifs. Un équilibre que l’IA agentique devra préserver, et non remplacer.

Repenser la banque de demain : l’IA au cœur des opérations et de l’expérience client

Pour accélérer leur transformation numérique et tirer pleinement parti de l’IA, les institutions financières peuvent centraliser leurs services au sein d’un portail unique intégrant un chatbot, un modèle déjà largement adopté via les applications bancaires. Mais cette approche centrée sur l’expérience client reste insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une refonte des workflows internes qui soutiennent chaque demande, traitement ou prise de décision.

Une véritable transformation implique de repenser l’ensemble de la chaîne opérationnelle : de la soumission des demandes à la génération de documents, jusqu’aux notifications et au suivi des dossiers. L’enjeu ne réside donc pas uniquement dans la qualité des interfaces numériques, mais dans l’efficacité globale des processus, tant pour les clients que pour les équipes internes.

L’IA agentique joue ici un rôle déterminant. Elle permet d’automatiser des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, telles que l’analyse de documents, la vérification de données ou le traitement de requêtes simples, afin de libérer du temps pour des missions plus stratégiques, le conseil et la supervision. Au-delà de l’amélioration du service client, l’IA devient ainsi un véritable levier de transformation opérationnelle.

Bien intégrée, elle peut améliorer en profondeur l’efficacité, la réactivité et la qualité de la prise de décision dans les services financiers. Mal déployée, elle risque au contraire de n’être qu’une couche technologique supplémentaire venant complexifier des systèmes déjà fragmentés.

L’IA agentique :un nouveau moteur d’innovation pour les services financiers

Construire des agents autonomes spécialisés et capables de collaborer entre eux constitue l’une des clés pour permettre aux services financiers d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA. Un agent peut, par exemple, analyser une réclamation client et recommander une action à un conseiller en fonction des informations disponibles ; un autre peut évaluer le ressenti du client face à cette décision et déclencher une intervention humaine si la situation l’exige.

En connectant ces différents agents à une base de connaissances centralisée, les institutions financières peuvent fluidifier à la fois les processus orientés client et ceux destinés aux collaborateurs. Cette approche leur permet d’améliorer durablement la qualité du service, tout en gagnant en réactivité et en efficacité opérationnelle.

L’IA agentique transforme également la manière dont les applications sont conçues et déployées. Elle facilite la création d’agents capables de développer, tester et optimiser rapidement de nouveaux services numériques. Les établissements financiers peuvent ainsi internaliser davantage le développement d’outils métiers, réduire leur dépendance aux prestataires externes et accélérer leurs cycles de mise en production.

Cette évolution ouvre la voie à des solutions plus personnalisées, pouvant être déployées plus rapidement et adaptées aux contraintes réglementaires liées à la sécurité et à la protection des données, des enjeux qui ont longtemps freiné l’innovation dans les secteurs régulés. Au-delà de l’amélioration destinés aux clients, l’IA transforme également les opérations internes des banques. Certaines grandes banques, comme JPMorgan Chase ou BBVA, déploient déjà l’IA afin de moderniser leurs outils internes et gagner en agilité.

Vers un nouveau standard des services financiers

Pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA, les banques, gestionnaires d’actifs et assureurs doivent aller au-delà des cas d’usage ponctuels et intégrer ces technologies au cœur de l’ensemble de leur chaîne de valeur : expérience client, opérations internes et développement de nouveaux services.

L’émergence d’une couche agentique profondément intégrée représente à cet égard un levier stratégique majeur. Elle permet non seulement d’améliorer la performance et l’efficacité des systèmes, mais aussi de renforcer la fiabilité perçue par les clients, un enjeu encore déterminant dans le secteur financier.

Cette transformation redéfinit également le rôle des professionnels de la finance. Délestés des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, ils peuvent se recentrer sur des missions où l’expertise humaine reste irremplaçable : le conseil personnalisé, l’accompagnement dans les situations complexes et la prise de décision stratégique.

Combinée à la puissance de l’IA, cette complémentarité entre automatisation et intervention humaine pourrait bien devenir le nouveau standard des services financiers, en consolidant durablement la confiance des clients, condition essentielle au succès de cette transformation.

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Par Edouard Guérin, Senior Solution Architect, OutSystems

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